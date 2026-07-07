 / Cronaca

Cronaca | 07 luglio 2026, 11:04

Tragedia a Rosta, incidente agricolo in strada Meinardi: muore un uomo di 75 anni

La vittima è rimasta schiacciata da un veicolo per il trasporto della legna. Inutili i soccorsi del 118 e dell'elisoccorso; sul posto i tecnici dello Spresal

Tragedia a Rosta, incidente agricolo in strada Meinardi: muore un uomo di 75 anni

Tragedia questa mattina a Rosta, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. Il dramma si è consumato intorno alle ore 9,30 in strada vicinale Meinardi.

Secondo quanto reso noto, la vittima è rimasta schiacciata da un veicolo utilizzato per il trasporto della legna. Immediato l'intervento dei soccorritori: sul posto è giunto il 118 di Azienda Zero con l'equipe del Servizio regionale di elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Tecnici Spresal in loro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium