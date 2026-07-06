In monopattino derubano un anziano in via Stradella: la Polizia locale recupera la collana d'oro

Un furto con strappo terminato con il recupero della refurtiva grazie alla prontezza e alla tempestività degli agenti del Reparto Operativo Speciale (ROS) del Corpo di Polizia Locale di Torino.

I fatti avvenuti lo scorso 30 giugno

Lo scorso 30 giugno, in via Stradella, all’incrocio con via Gramegna, due uomini si sono avvicinati, a bordo di un monopattino, a un anziano di 73 anni in attesa di attraversare sulle strisce pedonali e lo hanno aggredito strappandogli la collana d’oro dal collo, del valore stimato in 550 euro, fuggendo. A inchiodare uno dei due aggressori gli agenti in borgese della Polizia Locale, impegnati in un servizio di monitoraggio del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori.

I tre civich hanno assistito in diretta al furto e si sono messi immediatamente all’inseguimento dei due rapinatori a bordo dell’auto civetta della Polizia Locale. Poco dopo i due aggressori, vistisi raggiunti, hanno abbandonato il mezzo dandosi alla fuga a piedi in direzioni diverse. Gli agenti hanno proseguito l'inseguimento concentrandosi sul 29enne di origine marocchina in possesso della refurtiva, riuscendo a raggiungerlo.

L'inseguimento e poi l'arresto

L’uomo, per conservare la collanina rubata, ha opposto resistenza agendo con violenza nei confronti del personale della Polizia Locale, mutando così il reato commesso da furto con strappo a rapina impropria. Nonostante la resistenza del ladro, gli agenti sono riusciti a contenerlo e a trarlo in arresto, recuperando la refurtiva e ponendola sotto sequestro in attesa di consegnarla al legittimo proprietario. Sotto sequestro anche il monopattino elettrico abbandonato, in quanto strumento utilizzato per la commissione del delitto.

Dopo l’inseguimento gli agenti hanno cercato di rintracciare l’anziano vittima dello scippo, ma inutilmente. Solo grazie alle successive indagini del Reparto Operativo Speciale, alle immagini di videosorveglianza e all’importante collaborazione dei commercianti della zona, gli agenti sono riusciti a ritrovare l’anziano. È stato proprio uno dei negozianti a riconoscere la vittima e a segnalarlo agli agenti che lo hanno rintracciato il giorno dopo.

E' ancora caccia al secondo ladro

Sono tuttora in corso, a cura del ROS, le indagini finalizzate all'identificazione e alla persecuzione penale del secondo soggetto datosi alla fuga, avvalendosi anche della visione degli impianti di videosorveglianza presenti in zona e agli oggetti personali lasciati dai malviventi.