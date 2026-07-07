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B. Vittoria / Vallette | 07 luglio 2026, 07:18

Giallo in Torino Nord, cadavere trovato in casa: si indaga per omicidio

Il corpo in avanzato stato di decomposizione presenta una ferita al cranio. Si attendono gli esami scientifici per identificare la vittima

Giallo in Torino Nord, cadavere trovato in casa: si indaga per omicidio

Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un appartamento nel quartiere Lucento, alla periferia nord di Torino, in via Verolengo. Sulla base dei primi accertamenti medico-legali, che hanno evidenziato una ferita al cranio compatibile con un colpo inferto da un oggetto contundente, le autorità hanno aperto un'indagine con l'ipotesi di reato di omicidio.

​L'allarme è stato lanciato da un vicino di casa, insospettito dall'odore acre proveniente dall'alloggio situato al terzo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire la porta e i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell'uomo. Una volta all'interno si è constato come il corpo fosse in avanzato stato di decomposizione.

​Al momento la vittima non è stata ancora ufficialmente identificata. Sono in corso gli accertamenti investigativi dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Torino, per stabilire con certezza l'identità dell'uomo, chiarire l'esatta dinamica dei fatti e verificare se il corpo appartenga effettivamente alla persona che risulta residente nell'alloggio. L'appartamento è stato posto sotto sequestro.

Redazione

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