La robotica torinese non conosce confini: Comau completa l'acquisizione della brasiliana Invent Smart Intralogistics Solutions

Comau annuncia oggi di aver acquisito il 100% di Invent Smart Intralogistics Solutions, azienda brasiliana riconosciuta per la propria competenza nelle tecnologie per l’automazione di magazzino e l’intralogistica. L’investimento rafforza la posizione di Comau in un mercato in rapida espansione, che si prevede crescerà di circa il 13% annuo nei prossimi tre-cinque anni.

Insieme ad Automha, l’ingresso di Invent amplia la capacità di Comau di rispondere alle esigenze in continua evoluzione di centri di distribuzione, operazioni di fulfillment e impianti logistici industriali, grazie a un’offerta completa di automazione. Le tre realtà saranno in grado di sviluppare e offrire soluzioni intralogistiche sempre più intelligenti e interconnesse.

Mentre Automha è specializzata principalmente nella movimentazione di pallet e nei sistemi automatici di stoccaggio, Invent apporta competenze avanzate nella gestione dei contenitori, nell’evasione degli ordini e nell’orchestrazione dei processi logistici, consentendo a Comau di proporre un portafoglio intralogistico completo e altamente competitivo.

L’acquisizione rafforza inoltre la presenza di Comau in aree geografiche strategiche per la crescita. Oltre a consolidare il presidio dell’azienda in America Latina, Invent offre un accesso privilegiato al segmento mid-market dell’intralogistica negli Stati Uniti, dove la domanda di soluzioni di automazione continua ad accelerare, con tassi di crescita annui previsti fino al 15% negli USA e fino al 17% in Brasile nei prossimi tre-cinque anni.

Invent continuerà a operare mantenendo la propria organizzazione, il team di leadership e l’attuale direzione strategica, garantendo continuità a clienti, partner e dipendenti, beneficiando al contempo delle dimensioni e della presenza globale dell’ecosistema Comau.

"L’acquisizione di Invent rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di Comau verso la creazione di una piattaforma di automazione completa, in grado di supportare i clienti in uno dei segmenti più dinamici, quale è quello della logistica, che sta attraversando una profonda trasformazione guidata dalla digitalizzazione, dalla crescita dell’e-commerce e dalla crescente necessità di flessibilità operativa - dice Pietro Gorlier, CEO di Comau -. L’integrazione di Invent all’interno della nostra rete globale consente a Comau di ampliare la propria presenza sul mercato, aggiungendo tecnologie altamente complementari e competenze software avanzate che rafforzano la nostra capacità di offrire soluzioni intelligenti e integrate end-to-end, in grado di collegare produzione, magazzino e movimentazione dei materiali".

"Questo nuovo capitolo ci consente di accelerare lo sviluppo e la diffusione delle nostre tecnologie, mantenendo al tempo stesso lo spirito innovativo e l’attenzione al cliente che caratterizzano Invent fin dalla sua fondazione - ha aggiunto Leonardo Araki, CEO di Invent -. Entrando a far parte di Comau, possiamo fare leva su risorse globali, competenze industriali e nuove opportunità di mercato che ci permetteranno di migliorare ulteriormente le nostre soluzioni e generare ulteriore valore per i clienti che operano in contesti logistici sempre più complessi".