Gruppo Imprese Chieresi: Raffaela Virelli è la nuova referente "ESG Social Impact"

Il Consiglio direttivo del Gruppo Imprese Chieresi (GIC) ha nominato Raffaela Virelli quale referente “ESG Social Impact”, affidandole il ruolo di garante delle erogazioni destinate al tessuto sociale del territorio.

La nuova figura avrà il compito di accompagnare e valorizzare le iniziative di responsabilità sociale del GIC, favorendo il dialogo con enti, associazioni e realtà locali, affinché le risorse destinate ai progetti sociali possano rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle Comunità

«Abbiamo individuato in Raffaela Virelli la persona più adatta per questo incarico, che definiamo “di collegamento” e di garanzia, grazie a un profilo professionale e istituzionale autorevole e ad un bagaglio umano di straordinario valore maturato in decenni di attività nel settore sociale e dei servizi alla persona -dichiara il presidente Dario Kafaie- Siamo certi che saprà dare un contributo importante allo sviluppo delle nostre iniziative a favore del tessuto sociale del territorio».

Virelli, nata ad Alessandria nel 1953, si è formata alla Fondazione Zancan e con il Gruppo Abele, per poi dedicare oltre quarant'anni al servizio pubblico, costruendo una lunga esperienza nell'ambito delle politiche sociali, abitative e dei servizi alla persona. Dopo l'ingresso nel Comune di Chieri nel 1972 e un periodo di servizio presso l'allora Unità Sanitaria Locale 30, dal 1987 al 2014 ha diretto il Servizio Politiche Sociali e Politiche Attive del Lavoro della Città di Chieri.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, tra cui quelli di vicepresidente del Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese, vicepresidente della Casa di Riposo “Giovanni XXIII” di Chieri e assessore alle Politiche sociali, abitative, del lavoro, della terza età e del volontariato del Comune di Chieri. Attualmente è consigliera comunale nel gruppo misto di minoranza "Chi vive Chieri" e continua a svolgere attività di volontariato.

«Ho sempre creduto che collaborazione, ascolto e formazione continua siano elementi fondamentali per offrire servizi di qualità e rispondere concretamente ai bisogni delle persone -afferma la nuova referente ESG Social Impact del Gruppo Imprese Chieresi- Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità, mettendo a disposizione l'esperienza maturata negli anni per contribuire a rafforzare il legame tra il mondo delle imprese e quello del sociale».

Dopo l’istituzione del ruolo e la nomina di Lodovico Gillio a GIC Ambassador per i rapporti istituzionali, il Gruppo Imprese Chieresi rafforza il proprio impegno a sostegno delle Comunità del Chierese e del Carmagnolese.

«Si consolida la presenza della nostra Associazione sul territorio attraverso una figura in grado di intercettare le esigenze concrete delle diverse realtà locali e di favorire il dialogo con le istituzioni, contribuendo allo sviluppo di iniziative nei due ambiti strategici nei qualiil GIC intende lasciare un segno tangibile: la formazione e i giovani», conclude il presidente Kafaie.