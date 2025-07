Dopo l'infertilità e un tumore, Anna è incinta grazie ai medici del Valdese

Storia a lieto fine per Anna (nome di fantasia) che, dopo i problemi di infertilità ed un tumore al collo dell'utero, oggi è incinta al terzo meso grazie ad una PMA fatta al Poliambulatorio Valdese dell’ASL Città di Torino.

La sua storia e quella del compagno Marco inizia nel 2021 quando, durante la preparazione per un ciclo di fecondazione in vitro, le viene diagnosticato un cancro. Il percorso clinico si interrompe, ma non viene meno il sostegno del team del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), diretto dal Dott. Claudio Castello.

La storia