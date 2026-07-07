Numero blu Torino, svolta positiva: Intesa Sanpaolo prolunga la commessa. Salvi 43 lavoratori

Sospiro di sollievo per i 43 lavoratori della sede di Leini di NBT, Numero blu Torino, il call center che aveva come unica commessa la filiale digitale di Intesa Sanpaolo e che, in mancanza di questa, sembrava destinata alla chiusura.

La comunicazione arrivata da Intesa Sanpaolo

Proprio dal Gruppo finanziario arriva la conferma che “è intenzionata a prolungare il contratto di fornitura in essere tra le parti. Il Gruppo, in coerenza con il Piano di Impresa 2026-2029, prevede un ulteriore rafforzamento delle attività della Filiale Digitale a supporto della clientela e dei colleghi, integrandone le competenze anche con l’utilizzo di intelligenza artificiale al fine di rendere più tempestiva ed efficiente la propria risposta nelle fasce orarie presidiate”.

“Grazie al percorso di crescita della Filiale Digitale, iniziato nel Piano di Impresa 2022-2025, è stato ampliato nel tempo il numero delle sue sedi in tutta Italia e, solo negli ultimi tre anni, sono stati aggiunti in organico oltre 700 gestori”, conclude Intesa Sanpaolo.

Niente sciopero

Dalla Fim Cisl e dalla Fiom Cgil fanno sapere che "Le Lavoratrici e i Lavoratori di NBT, preso atto della formale comunicazione della Direzione aziendale che in data odierna ha informato di aver ricevuto da Banca Intesa Sanpaolo comunicazione ufficiale di proroga della commessa in essere per dodici mesi oltre la scadenza di ottobre prossimo, preso atto della comunicazione aziendale collegata di revoca di ogni ipotesi di procedura per licenziamento collettivo, decidono di sospendere lo sciopero indetto per domani. Lo stato di agitazione resta aperto e ci dichiariamo fin da subito pronti a proclamare nuove iniziative sindacali laddove non dovessero giungere soluzioni soddisfacenti riguardanti i volumi della commessa che non vogliamo intendere come mera soluzione temporanea. NBT dovrà fare la Sua parte anche attraverso l’impegno a portare nuove commesse per una saturazione delle attività nel sito di Leinì e per una complessiva distribuzione omogenea delle stesse".