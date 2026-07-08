Una nuova casetta dell'acqua per il Villaretto: Inaugurato il 21° Punto Smat di Torino [FOTO]

Villaretto ha la sua casetta dell'acqua. È stato inaugurato in piazza Luca Colosimo il nuovo Punto Acqua Smat, il ventunesimo presente sul territorio torinese e il terzo realizzato nella Circoscrizione 6. Un servizio atteso da tempo dai residenti che amplia la rete cittadina dedicata alla distribuzione di acqua pubblica naturale e frizzante, a temperatura ambiente o refrigerata, con l'obiettivo di promuovere sostenibilità ambientale e ridurre il consumo di plastica.

Taglio del nastro

Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Stefano Lo Russo, l'assessora all'Ambiente Chiara Foglietta, il presidente di Smat Paolo Romano, il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto.

Con l'apertura del nuovo chiosco salgono a 21 i Punti Acqua presenti a Torino e a 231 quelli installati da Smat nell'intera area della Città metropolitana. Solo nel 2025 i venti punti acqua già attivi in città hanno distribuito circa 7 milioni di litri d'acqua, consentendo di risparmiare oltre 4,6 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo, pari a più di 177 tonnellate di plastica non immesse nell'ambiente, oltre a un risparmio economico complessivo di oltre un milione di euro per i cittadini.

Il sindaco Lo Russo ha sottolineato il ruolo di Smat nella gestione del servizio idrico dell'area metropolitana, definendolo il più efficiente d'Italia, e ha spiegato come l'installazione del nuovo Punto Acqua rappresenti anche un segnale di attenzione verso Villaretto: "Villaretto è un quartiere importante per Torino. Abbiamo cercato di investire anche qui e questo vuole essere un segnale di attenzione della Città nei confronti di questo straordinario territorio".

Richiesta della cittadinanza

Soddisfatto anche il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto: "Ci tenevamo molto ad avere questo Punto Acqua perché la cittadinanza lo richiedeva. Villaretto veniva considerato un po' la periferia della periferia, ma in questi anni abbiamo aggiunto tanti tasselli. Questo è un servizio importante e speriamo di poter replicare l'iniziativa anche in altri quartieri, come Falchera".

Lomanto ha inoltre ringraziato la coordinatrice al Verde della Circoscrizione 6 Giulia Zaccaro e la consigliera Roberta Braiato per aver promosso l'iniziativa e seguito il percorso che ha portato all'installazione del nuovo chiosco. Presenti all'inaugurazione anche la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo e il consigliere comunale Tony Ledda.

Terza casetta in Circoscrizione 6

Per l'assessora Chiara Foglietta si tratta della risposta a un'esigenza concreta del territorio. "Questa era una richiesta del quartiere ed è la terza casetta Smat nella Circoscrizione 6. Continueremo a lavorare insieme a Smat e alle Circoscrizioni per realizzarne altre e rispondere alle esigenze dei territori", ha spiegato Foglietta.

Il presidente di Smat Paolo Romano ha ricordato che l'installazione del Punto Acqua rappresenta un impegno mantenuto nei confronti del quartiere. "Avevamo preso questo impegno e oggi lo manteniamo. Il Punto Acqua di Villaretto diventa il ventunesimo di Torino. Per i primi quindici giorni il servizio sarà gratuito, così da permettere ai cittadini di conoscerlo e provarlo", ha aggiunto Romano.