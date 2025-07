Cambia la viabilità in piazza Filzi: via libera al doppio senso di marcia

Una modifica viaria tanto semplice quanto attesa. Al Lingotto, nel complesso dell’ex case popolari in zona piazza Filzi 13, i residenti potranno finalmente svoltare a sinistra in via Nizza senza essere costretti a compiere un lungo e tortuoso giro. La novità è stata annunciata dal coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta, che ha seguito in prima persona l’intervento.

Fino a pochi giorni fa, chi usciva dal passo carraio del complesso in direzione via Nizza si trovava di fronte a un paradosso viabilistico: la svolta a sinistra era vietata, costringendo gli automobilisti a percorrere un tragitto inutile e dispersivo.

Giro dell’oca

Per raggiungere via Nizza regolarmente, infatti, era necessario passare da corso Caduti sul Lavoro, attendere il semaforo all’incrocio con via Genova, poi tornare indietro lungo corso Caduti per reimmettersi in via Nizza. Un percorso scomodo, lungo, e poco sostenibile. “Con i tecnici della Viabilità abbiamo studiato una piccola modifica che potesse risolvere un disagio quotidiano e reale - ha spiegato Loi Carta -. È stato realizzato un progetto puntuale che ha portato a un semplice ma significativo intervento: da ora, quel tratto è stato reso a doppio senso di marcia, consentendo la svolta a sinistra in sicurezza”.

Nuova segnaletica

L’intervento ha comportato anche l’installazione di nuova segnaletica stradale e un aggiornamento della cartellonistica verticale. La modifica è già attiva, e i primi feedback dei residenti sono positivi.

A farne le spese, tuttavia, due posti auto: per ragioni di sicurezza e visibilità, infatti, non sarà più possibile parcheggiare tra il passo carraio e l’imbocco di via Nizza. “Un sacrificio minimo per un miglioramento concreto della viabilità”, commentano dalla Circoscrizione.