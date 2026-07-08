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Attualità | 08 luglio 2026, 15:53

Avviso pubblico per il locale “Casa della Legalità” di corso Giulio Cesare 38 confiscato alla mafia

Ospiterà attività culturali, sportive e ricreative

Nuovi spazi in Circoscrizione 7

Nuovi spazi in Circoscrizione 7

Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto ad associazioni, comitati e altri soggetti aventi personalità giuridica, attraverso cui si riconosce la possibilità agli stessi di richiedere la concessione, non a titolo esclusivo, dello spazio pubblico di corso Giulio Cesare 38 per svolgere attivamente iniziative sul territorio.

Diventerà la “Casa della legalità”

Lo spazio verrà rinominato “Casa della legalità” e al suo interno si svolgeranno attività culturali, sportive e ricreative destinate ai cittadini. Un nuovo presidio culturale e di aggregazione giovanile, che vuole essere il cuore della riqualificazione urbana che ambisce a trasformare uno spazio, in passato segnato dall’illegalità, in un punto di riferimento per il quartiere Aurora.

La soddisfazione della Circoscrizione 7

La Circoscrizione si ritiene soddisfatta per il risultato raggiunto, con la speranza che le Associazioni aderiscano in numerose e possano trovare spazio a rotazione per creare insieme un luogo di aggregazione e inclusione nella nostra comunità nonché diventare un simbolo di legalità e cultura - dicono il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri e il coordinatore della I Commissione Michele Crispo - Si ringrazia la Vicesindaca Michela Favaro per aver dato lo spazio alla Circoscrizione 7, in un percorso che intende restituire alla Città un altro luogo sottratto alla criminalità organizzata”.

comunicato stampa

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