Giovani protagonisti: Cambiano investe su cittadinanza attiva, educazione e tempo libero

Dalla valorizzazione del tempo libero alla cittadinanza attiva, passando per educazione, inclusione e partecipazione. Anche quest'anno il Comune di Cambiano conferma il proprio impegno nei confronti delle nuove generazioni, promuovendo iniziative che accompagnano bambini e ragazzi durante il periodo estivo e offrono loro concrete opportunità di crescita personale, socializzazione e coinvolgimento nella vita della comunità.



Tra queste rientrano il sostegno ai centri estivi e la quarta edizione di Piazza Ragazzabile, due iniziative che, pur con modalità differenti, condividono lo stesso obiettivo: investire sui giovani e renderli protagonisti della vita del paese. Ha preso il via, questa settimana, la quarta edizione di Piazza Ragazzabile, il progetto rivolto a 30 ragazze e ragazzi frequentanti la terza media, la prima e la seconda superiore, che per tre settimane, fino al 24 luglio, saranno protagonisti di un percorso educativo e di cittadinanza attiva.



Le attività si svolgeranno nelle ore del mattino e vedranno i partecipanti impegnati nella cura del verde pubblico, nella manutenzione di piccoli arredi urbani e in interventi di valorizzazione degli spazi comuni. Il progetto sarà coordinato dall'Ufficio Tecnico comunale con il supporto di due educatori della cooperativa Oltre la Siepe e sarà realizzato grazie al finanziamento del progetto DAI.

Al termine dell'esperienza, i ragazzi riceveranno un riconoscimento per il loro impegno sotto forma di buoni acquisto, quale ringraziamento per il contributo concreto offerto alla comunità.



Giunta alla sua quarta edizione, Piazza Ragazzabile si conferma un'esperienza capace di andare oltre la semplice cura del territorio. Il progetto educa infatti al rispetto dei beni comuni, al lavoro di squadra e alla responsabilità civica, stimolando i ragazzi a diventare cittadini consapevoli e partecipi. Ne è un esempio la proposta presentata al Consiglio comunale proprio dai giovani che hanno partecipato all'edizione dello scorso anno. L'idea, nata come naturale prosecuzione del percorso avviato durante la Giornata dell'Energia Sociale è stata avanzata dagli stessi ragazzi, a dimostrazione di come l'iniziativa riesca a trasformare la partecipazione in un'occasione concreta di confronto con le istituzioni e di crescita civica.



Anche quest'anno sarà inoltre avviata una raccolta di fotografie delle precedenti edizioni, con le necessarie liberatorie, per valorizzare la storia di un progetto che negli anni è diventato un appuntamento atteso da molti giovani cambianesi. L'impegno dell'Amministrazione comunale prosegue anche attraverso il sostegno ai centri estivi, che rappresentano un'importante opportunità educativa e di socializzazione per bambini e ragazzi durante la pausa scolastica. Il Comune continua infatti a supportare le attività estive mediante il sistema di accreditamento dei gestori, mettendo a disposizione servizi e agevolazioni quali la concessione gratuita degli spazi scolastici, il supporto educativo dedicato ai minori con disabilità e il servizio di ristorazione a tariffe agevolate, con l'obiettivo di favorire un'offerta ampia, inclusiva e accessibile alle famiglie.



«Crediamo che il compito di un'Amministrazione sia quello di creare occasioni concrete di crescita per le nuove generazioni. Piazza Ragazzabile è un'esperienza che insegna il valore della collaborazione, del rispetto dei beni comuni e della partecipazione attiva, ma è anche un momento in cui i ragazzi costruiscono relazioni, acquisiscono nuove competenze e scoprono di poter contribuire in prima persona alla vita della comunità. Allo stesso modo, il sostegno ai centri estivi rappresenta un investimento educativo importante, perché offre alle famiglie servizi di qualità e ai giovani spazi in cui vivere un'estate ricca di esperienze, inclusione e socialità», dichiara Emanuela Lupotti assessore alle politiche giovanili.



«Investire sui giovani significa investire sul futuro di Cambiano. Vogliamo che le nuove generazioni abbiano occasioni per crescere, mettersi in gioco e sentirsi parte attiva della comunità. Per questo continuiamo a sostenere progetti che favoriscono il senso civico, la partecipazione e la condivisione, offrendo esperienze che lasciano un segno e contribuiscono a formare cittadini sempre più consapevoli», conclude il sindaco Carlo Vergnano.



Con Piazza Ragazzabile e il sostegno ai centri estivi, il Comune di Cambiano conferma una visione che mette al centro le persone fin dai più giovani: investire nell'educazione, nel tempo libero di qualità e nella partecipazione significa costruire una comunità più coesa, inclusiva e capace di guardare con fiducia al futuro.