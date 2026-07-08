Santena investe sul merito: approvato il regolamento per le borse di studio comunali

Il Comune di Santena investe sul futuro delle nuove generazioni e introduce un nuovo strumento a sostegno del merito scolastico. È stato infatti approvato il Regolamento comunale delle borse di studio, che disciplina l'assegnazione di contributi economici destinati agli studenti che nel 2026 hanno concluso il percorso della scuola primaria (classi quinte) e della scuola secondaria di primo grado (classi terze).

L'iniziativa, di comune accordo con la scuola e con il Consiglio di Istituto, nasce con l'obiettivo di valorizzare l'impegno, il rendimento scolastico e il comportamento degli studenti, riconoscendo il percorso di crescita di ragazze e ragazzi che si sono distinti sia all'interno della scuola sia nella vita della comunità. Per il primo anno di attuazione il Comune ha stanziato 5.000 euro, che saranno destinati all'assegnazione di 20 borse di studio: dieci da 200 euro ciascuna per gli alunni delle quinte elementari e dieci da 300 euro per gli studenti delle terze medie.

Gli studenti in possesso dei requisiti potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità previste dal bando. Le domande saranno esaminate da una commissione composta da insegnanti e successivamente approvate dal Responsabile del Servizio.

Qualora le candidature ritenute meritevoli fossero superiori al numero previsto, l'importo complessivo sarà ripartito proporzionalmente tra gli aventi diritto. Se invece le domande fossero inferiori, l'importo delle singole borse resterà invariato e le risorse non utilizzate saranno destinate ad altre iniziative a favore del mondo della scuola.

Il contributo economico sarà erogato direttamente agli studenti vincitori e potrà essere utilizzato liberamente per sostenere le spese legate al nuovo percorso scolastico: dall'acquisto di materiale didattico ai trasporti, fino ad attrezzature informatiche o abbigliamento tecnico.



"La scuola rappresenta uno dei luoghi più importanti in cui si costruisce il futuro di una comunità. Con queste borse di studio vogliamo riconoscere il valore dell'impegno, della curiosità e della responsabilità dimostrati dai nostri ragazzi, offrendo un segnale concreto di vicinanza alle famiglie e agli studenti che si distinguono per merito. L'auspicio è che questa iniziativa possa crescere negli anni e coinvolgere anche le realtà economiche del territorio, creando una rete sempre più forte a sostegno della formazione dei giovani", dichiara Ugo Cosimo Trimboli, assessore con deleghe al Bilancio, alla Cultura e alle Associazioni culturali.



"Investire sui giovani significa investire sul futuro di Santena. Con questo regolamento premiamo il merito e valorizziamo quei ragazzi che, attraverso lo studio e il comportamento, rappresentano un esempio positivo per tutta la comunità. È una misura che guarda lontano, perché riconosce il valore dell'educazione e rafforza il rapporto tra istituzioni, scuola e territorio. Vogliamo che ogni studente sappia che il proprio impegno viene visto, apprezzato e sostenuto dall'Amministrazione comunale", conclude il vicesindaco Paolo Romano.