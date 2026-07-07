Le prime idee per il cortile dell'ex mercato coperto di corso Racconigi. Ma servono acqua, corrente e ombra

Un campo da basket, un orto urbano, un'aula studio a cielo aperto. Sono le prime idee per il futuro del cortile dell'ex mercato coperto di corso Racconigi, futuro che sarà deciso dai cittadini al termine di un percorso partecipato. Ma prima, ci sono da risolvere i tre ostacoli più grossi che impediscono una piena fruizione del cortile ai piedi del palazzo dei Tributi: acqua, corrente e ombra.

Mancano acqua, corrente e ombra

Proprio la mancanza di quest'ultima, col caldo estivo, ha costretto il primo incontro, iniziato nel pomeriggio di martedì 7 luglio, in uno dei pochissimi punti ombreggiati del piazzale. I tre pergolati presenti sono "a giorno" e non fanno ombra, ma alcuni progetti per coprirli sono già al vaglio degli uffici comunali.

Mentre si cercano di risolvere questi tre problemi, va avanti il patto di collaborazione sottoscritto dall'associazione Pangramma con la Circoscrizione 3. Fatta la proposta e la delibera di circoscrizione, resta da cercare altri partecipanti interessati a prendersi cura dello spazio pubblico, con l'obiettivo di restituirlo ai cittadini.

Intanto, Pangramma lo sta facendo conoscere agli abitanti di Cenisia, organizzando passeggiate culturali nel quartiere. "Abbiamo fatto esplorazioni urbane, graphic walk e passeggiate con i bambini delle scuole - ha spiegato Francesca Infantino di Pangramma - per provare a cambiare i percorsi delle persone che passano di qua ma che non sanno di questo posto".

Un parcheggio coperto

Il mercato coperto di corso Racconigi è stato chiuso nel 2017 e da qualche mese il sindaco Stefano Lo Russo ha annunciato che diventerà un parcheggio coperto. Il piazzale si trova proprio al di sopra del futuro parcheggio e potrebbe contribuire alla riqualificazione della zona.

A contribuire con le prime idee e le principali criticità sono stati alcuni residenti in Cenisia e le associazioni che orbitano intorno al quartiere: l'associazione Cultura e Società, che da 45 anni ha sede in via Vigone, l'associazione Spazio 22 4, la UISP - che partecipa al patto di collaborazione della vicina via Cumiana 15 -, e l'oratorio San Paolo di via Luserna.

L'idea di utilizzarlo per eventi culturali

Come fruizione del piazzale, a riscuotere maggior successo è stato l'uso per eventi culturali, seguito da sport e benessere. Come richieste, piace l'idea di tenerlo aperto anche la sera, riattivando l'illuminazione, per farlo diventare un punto di riferimento del quartiere.

La presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise, al termine dell'incontro, si è detta soddisfatta della partecipazione di questo primo passo per la restituzione ai cittadini di un importante spazio pubblico.