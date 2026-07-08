Bivacchi e rifiuti al parco Arrivore, la svolta: "Entro fine 2026 gara per la bonifica"

Accampamenti abusivi con tende allestite, giacigli improvvisati, materiali accatastati e rifiuti. È questa la situazione che da tempo vive il parco dell’Arrivore, a cavallo dei quartieri Rebaudengo e Regio Parco, nella periferia nord della città. Particolarmente preoccupante poi è la segnalazione degli scorsi mesi di fuochi accesi, che rappresentano un rischio concreto per la sicurezza e per l’equilibrio ambientale di un’area già fragile.

Incendio nell'area

Lo scorso 1 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti d'urgenza, nell'area della Circoscrizione 6, perché ignoti avevano appiccato il fuoco ad una discarica abusiva: fortunatamente i pompieri sono riusciti a domarlo. A questo si somma la presenza di orti abusivi lungo le sponde del parco, un fenomeno segnalato più volte negli anni e mai definitivamente risolto. Problemi segnalati nuovamente ieri dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Bonifiche al via

Ma in vista c'è una novità positiva: a breve verrà infatti approvato il progetto esecutiva per la bonifica delle aree ex campo nomadi, con l'obiettivo di bandire entro l’anno la gara di appalto per l’attuazione della pulizia. "Ci aspettiamo finalmente - ha replicato Firrao - un deciso cambio di passo. In questi anni la zona è rimasta ai margini degli interventi di riqualificazione, nonostante le opportunità offerte dai fondi PNRR. I cittadini meritano risposte concrete, tempi certi e un progetto capace di restituire sicurezza, decoro e piena fruibilità".