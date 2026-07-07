Giuliana Fenu nominata direttrice generale dell'Università di Torino

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino, nella seduta di oggi, martedì 7 luglio, ha conferito l'incarico di Direttrice Generale dell'Ateneo alla Dott.ssa Giuliana Fenu, su proposta della Rettrice Cristina Prandi, sentito il Senato Accademico, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto di Ateneo. La nuova Direttrice Generale entrerà in servizio il 1° settembre 2026.

“Con la nomina della Dott.ssa Fenu – dichiara la Rettrice Cristina Prandi – l'Università di Torino si avvale di una figura di elevata qualificazione professionale, con una solida esperienza nella direzione di organizzazioni pubbliche complesse e nella gestione dei processi di innovazione. Le competenze manageriali e amministrative maturate nel corso della sua carriera rappresentano una risorsa preziosa per accompagnare l'Ateneo nelle sfide dei prossimi anni, rafforzandone la capacità organizzativa e sostenendo lo sviluppo della didattica, della ricerca e della terza missione”.

La Rettrice ha rivolto un sentito ringraziamento all'attuale Direttore Generale Andrea Silvestri, che concluderà il proprio mandato il 31 agosto.

“Desidero esprimere ad Andrea Silvestri la mia più sincera gratitudine per la competenza, la dedizione e il senso delle istituzioni con cui ha svolto il suo incarico. In questi anni ha assicurato una guida autorevole della struttura amministrativa dell'Ateneo, contribuendo con professionalità e spirito di servizio al suo sviluppo e alla sua crescita. A nome dell'intera comunità universitaria desidero rivolgergli un sentito ringraziamento per la cura e l'attenzione con cui ha accompagnato la vita della nostra comunità accademica.”.

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Torino, Giuliana Fenu ha maturato una lunga esperienza dirigenziale nella pubblica amministrazione, sviluppando competenze nella programmazione strategica, nella gestione di organizzazioni complesse, nell'innovazione amministrativa, nella trasformazione digitale e nella gestione di programmi finanziati con risorse nazionali ed europee.