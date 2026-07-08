Pinerolo 2027: l’anima di sinistra ritrova la sua autonomia

Dopo due mandati con una ‘Giunta anomala’, i partiti tornano a riprendersi la scena e anche Rifondazione comunista rilancia la sua identità.

Le elezioni comunali del 2027 dovrebbero sancire il ritorno sulla scena politica di un progetto che parte da Rifondazione e apre a chi si ritrova nei valori della giustizia sociale e del no alla guerra, in alternativa ai poli del campo largo e del centrodestra.

Un passo indietro per capire l’importanza di questa iniziativa. Nel 2021 l’anima di sinistra cittadina, che faceva capo al gruppo Rosso Pinerolese, si era trovata a un bivio: sostenere un Salvai bis o correre da sola, con un candidato sindaco. Il gruppo si era diviso e una parte, con a capo Franco Milanesi e Tiziana Alchera, aveva dato vita a Pinerolo a Sinistra per aiutare Salvai a essere rieletto. Mentre l’ala vicina al compianto Gian Piero Clement credeva in un percorso autonomo. Quest’ultima, per non portare un conflitto in cabina elettorale, aveva deciso di non partecipare alle scorse elezioni.

Ora l’esperienza Salvai è finita e quell’anima torna a farsi sentire: “Abbiamo lanciato un appello (in allegato, ndr) aperto a chi si trova nel nostro campo di valori e vuole creare un’alternativa ai grandi poli partitici – sottolinea il segretario Alberto Bassani –. Se il progetto decollerà, parteciperemo al primo turno, sperando di eleggere dei rappresentati che faranno opposizione, valutando proposta per proposta. Ma non sosterremo nessuno a un eventuale ballottaggio”.

Di questo percorso farà parte anche Alchera, che attualmente è presidente del Consiglio comunale: “Ho aderito al progetto di Salvai perché mi sembrava una proposta valida. Ora i partiti stanno tornando a riprendersi la scena, e non ci vedo nulla di male, anzi – commenta –. Io però non ho mai partecipato alle riunioni del campo largo del centrosinistra, perché non mi interessa. Ho detto che sarei tornata a casa e Rifondazione è la mia casa, con cui lavorare a un’alternativa”.

L’obiettivo del circolo pinerolese è costituire un’assemblea in autunno per arrivare alla formazione di una lista.