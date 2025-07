Urla, risse e ritorsioni a San Paolo: "Minimarket e bivacchi ci hanno rovinato la vita"

Una finestra interrata trasformata in latrina. Bottiglie lanciate contro i vetri, risse con i coltelli, grida nella notte. È lo scenario con cui convivono alcuni residenti di via Pollenzo, all’angolo con via Volvera, dove la situazione - da tempo - sarebbe diventata insostenibile. Al punto che - raccontano - "le nostre denunce si sono trasformate in ritorsioni".

Dispetti e minacce

“Con le buone non abbiamo risolto nulla. Anzi, i dispetti sono aumentati - racconta una delle vittime -. Una mattina hanno urinato verso la mia finestra, un’altra volta hanno lanciato cartoni di pizza, bottiglie di birra, persino una dose di cocaina dentro casa”.

I cittadini puntano il dito sui minimarket, ritenuti punto di ritrovo abituale per gruppi di individui che bivaccano per ore, creando problemi di sicurezza e igiene pubblica. E quando l'alcol finisce per scorrere a fiumi ecco che la situazione si trasforma in una polveriera. “Le facce, per altro, sono sempre le stesse”, affermano. A farsi portavoce della denuncia c'è anche il consigliere di Torino Bellissima della Circoscrizione 3, Davide Scanavino, che lancia un appello: “Bisogna trovare una soluzione per i problemi di questi cittadini. Non possiamo lasciare che vivano in queste condizioni”.

"L'area è monitorata"

Pronta la replica della presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise, che assicura: “Tutta l’area attorno a via Di Nanni è fortemente attenzionata dalle forze dell’ordine e al tavolo di sicurezza circoscrizionale. Dove non vengono rispettate le regole, scattano le sanzioni”.

La presidente ricorda anche i progetti di rigenerazione urbana in corso: “Stiamo facendo un gran lavoro di rigenerazione urbana, insieme alle associazioni del territorio, per rendere la zona più vivibile. Un esempio è il cinema all’aperto in via Di Nanni, iniziativa che punta a restituire socialità positiva e presidio del territorio”.

Ma per molti residenti, questi interventi non bastano. “Chiediamo qualche passaggio in più delle forze dell'ordine”, concludono.