Asl To5, il centro ISI si trasferisce temporaneamente a Nichelino

Problemi di riassetto organizzativo. Così l'Asl To5 ha motivato la decisione di trasferire temporaneamente il centro ISI di Moncalieri da via Vittime di Bologna presso la sede del Distretto sanitario di Nichelino, in via Debouché 8, al piano terra.

Inviariati giorni e orari di apertura

Con questa scelta si punta a ridurre i disagi all'utenza e nel contempo garantire la continuità assistenziale. Restano invariati i giorni e orari di apertura, il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 011/6802059.