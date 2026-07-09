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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 09 luglio 2026, 16:06

Asl To5, il centro ISI si trasferisce temporaneamente a Nichelino

Da Moncalieri il passaggio presso la sede del Distretto di Nichelino, in via Debouché

Il distretto sanitario di via Debouché a Nichelino

Il distretto sanitario di via Debouché a Nichelino

Problemi di riassetto organizzativo. Così l'Asl To5 ha motivato la decisione di trasferire temporaneamente il centro ISI di Moncalieri da via Vittime di Bologna presso la sede del Distretto sanitario di Nichelino, in via Debouché 8, al piano terra.

Inviariati giorni e orari di apertura

Con questa scelta si punta a ridurre i disagi all'utenza e nel contempo garantire la continuità assistenziale. Restano invariati i giorni e orari di apertura, il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 011/6802059.

m.d.m.

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