Davide D'Urso da tutto esaurito all'Open Factory di Nichelino

Dopo l'apertura della rassegna estiva con la presentazione del libro "Rimasti a terra" di Andrea Ferrero, Sonic Garden 2026 ha regalato una serata da tutto esaurito all'Open Factory con Davide D'Urso.
Serata all'insegna di comicità e divertimento
Comicità, divertimento e allegria per il primo grande appuntamento della rassegna estiva organizzata dal Comune di Nichelino. All'appuntamento erano presenti l'assessore Fiodor Verzola e il sindaco Giampiero Tolardo, che ha sottolineato come questo evento sia stato "solo l'inizio di un'estate ricca di cultura, musica, spettacolo e occasioni di incontro per tutta la città".
I prossimi eventi in calendario al Sonic Garden
Giovedì 9 luglio in programma un doppio appuntamento: la presentazione del libro "Il cespuglio" di Dario Voltolini e, a seguire, la proiezione del film "School of Rock".
11 LUGLIO 2026 ore 21:00 - ABBRONZATISSIMA SHOW - LA CRICCA DELLE DRAG QUEEN
INGRESSO LIBERO
Preparati a vivere un'esperienza teatrale senza precedenti! Il loro spettacolo unisce performance e danza con un corpo di ballo straordinario, canto dal vivo che emoziona e video coinvolgenti che trasportano il pubblico in un viaggio visivo.
16 LUGLIO 2026 ore 21:00 COMEDY WINE - 4 RISATE E 4 CALICI CON FRANCO NERI
Una serata speciale dove il piacere della degustazione incontra l'ironia di uno dei volti più amati della comicità italiana. Franco Neri sarà protagonista di uno spettacolo coinvolgente e divertente, accompagnato da un percorso enogastronomico pensato per esaltare sapori e convivialità.