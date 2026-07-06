Davide D'Urso da tutto esaurito all'Open Factory di Nichelino

Dopo l'apertura della rassegna estiva con la presentazione del libro "Rimasti a terra" di Andrea Ferrero, Sonic Garden 2026 ha regalato una serata da tutto esaurito all'Open Factory con Davide D'Urso.

Serata all'insegna di comicità e divertimento

Comicità, divertimento e allegria per il primo grande appuntamento della rassegna estiva organizzata dal Comune di Nichelino. All'appuntamento erano presenti l'assessore Fiodor Verzola e il sindaco Giampiero Tolardo, che ha sottolineato come questo evento sia stato "solo l'inizio di un'estate ricca di cultura, musica, spettacolo e occasioni di incontro per tutta la città".

I prossimi eventi in calendario al Sonic Garden

Giovedì 9 luglio in programma un doppio appuntamento: la presentazione del libro "Il cespuglio" di Dario Voltolini e, a seguire, la proiezione del film "School of Rock".

11 LUGLIO 2026 ore 21:00 - ABBRONZATISSIMA SHOW - LA CRICCA DELLE DRAG QUEEN

INGRESSO LIBERO

Preparati a vivere un'esperienza teatrale senza precedenti! Il loro spettacolo unisce performance e danza con un corpo di ballo straordinario, canto dal vivo che emoziona e video coinvolgenti che trasportano il pubblico in un viaggio visivo.