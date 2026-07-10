None perde l’ex ‘nonno vigile’ della scuola dell’infanzia, che controllava i passeggini

None e il suo gruppo di Protezione Civile perde uno dei più disponibili e gentili volontari che abbia mai avuto. Scomparso ieri, giovedì 9 luglio, all’età di 82 anni a causa di una malattia, aggravatasi negli ultimi 2 mesi, Giovanni Battista Castano è stato ‘nonno vigile’ di fronte alla scuola dell’infanzia.

Da due anni non era più ufficialmente volontario della Protezione Civile di None per sopraggiunti limiti d’età e per questioni assicurative, in quanto non c’è nessuna assicurazione che copra oltre gli 80 anni. Dunque non poteva neanche più svolgere il suo servizio davanti alla materna. “A lui dispiaceva tantissimo non poter più essere ‘nonno vigile’, ci teneva tantissimo e ha sempre portato la divisa della Protezione Civile con orgoglio. Avrebbe continuato ancora se non fosse stato per questo limite d’età”, racconta la sindaca Emma Brussino.

Di origini siciliane, si era trasferito al Nord da ragazzino ed era venuto a vivere a None. Faceva il pendolare per andare a lavorare all’azienda Amiat di Torino.

“Ormai ovviamente pensionato, fino a due anni fa con un sorriso accoglieva i bambini, che amava tantissimo, e li consolava se piangevano. Stava all’ingresso e nel periodo del Covid si è occupato del distanziamento tra le persone. Addirittura quando i genitori non sapevano dove lasciare il passeggino, diceva ‘Lascia lì che ci penso io!’ – ricorda Gianni Rivera, volontario della Protezione Civile locale –. Era una persona molto attiva, disponibile e impegnata nel sociale. Aveva una parola buona per tutti, quando ti vedeva salutava sempre e si andava a prendere un caffè al bar insieme.”

Portava con rispetto la sua divisa e il suo impegno non è finito quando ha dovuto posarla. “Fino a due mesi fa, prima che si ammalasse, lo vedevamo tutti i giorni. Anche se non era più in servizio attivo, nei suoi giri che faceva, tra l’orto e la bicicletta, se c’era qualcosa che non andava sul territorio lo segnalava per trovare una soluzione. Aveva un senso civico veramente forte, innato in lui”, aggiunge Rivera.

Castano lascia la moglie, i figli e l’amata nipotina. Il rosario si terrà questa sera, venerdì 10 luglio, nella Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, a None, alle 20,30, mentre il funerale sarà domani, sabato 11 luglio, alle 16. sera sempre uno di noi, faceva parte del gruppo.

Per il paese è un secondo lutto in pochi giorni. Lunedì si è spenta Hasna Lagouty della pizzeria La Corte. Una notizia che ha destato molta amarezza e molto affetto per il sorriso e la gentilezza con cui accoglieva i clienti. Il suo funerale si è tenuto stamattina al Cimitero Parco di Torino.