Una notte al termovalorizzatore di Torino: oltre 1.200 i visitatori

In una cornice particolarmente suggestiva grazie ai giochi di luci e alla musica del DJ Pigalle, oltre 1.200 persone hanno potuto visitare il termovalorizzatore di Torino nella serata di giovedì 9 luglio.

Una notte al termovalorizzatore ha aperto le porte dell’impianto tra le 19 e mezzanotte: tutti i partecipanti hanno quindi potuto fare un tour guidato dai tecnici e dagli specialisti dell'impianto e – successivamente – intrattenersi con la musica di sottofondo.

Si è trattato di un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Iren e Club Silencio che ha dimostrato come innovazione, conoscenza e attenzione alla sostenibilità possano convivere con l’intrattenimento.

Sono infatti entrati in visita bambini e adulti, ma anche molti giovani, segno che la curiosità per conoscere una infrastruttura che è ormai parte integrante del territorio non ha età.