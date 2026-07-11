Maltempo, il vento forte sferza Torino: caduti alberi in corso Gabetti e in corso Belgio [FOTO]

Il maltempo colpisce la zona precollinare di Torino. Intorno alle 17 le forti raffiche di vento che si sono abbattute sul capoluogo, insieme alla pioggia, hanno causato dei disagi a ridosso dei quartieri di Madonna del Pilone e Borgo Po.

Il vento ha sradicato infatti uno dei grossi alberi al centro di corso Gabetti, che si è abbattuto sulla corsia in direzione di piazza Hermada. Come si vede dalle immagini il tronco si è spaccato di netto in due parti, andando ad occupare la sede dei binari del tram della linea 3 ed il controviale: attualmente il passaggio delle auto che devono salire in collina è bloccato.

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Anche in corso Belgio è caduto un albero molto grosso sulla carreggiata: solo la fortuna ha evitato che il tronco colpisse una vettura o un pedone. Solo pochi giorni fa, durante un'altra ondata di maltempo, un pianta era caduta davanti il Centro di Incontro: fortunatamente i frequentatori erano già tutti dentro i locali.