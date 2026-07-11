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Cronaca | 11 luglio 2026, 18:53

Maltempo, il vento forte sferza Torino: caduti alberi in corso Gabetti e in corso Belgio [FOTO]

Colpite le zone di Madonna del Pilone e Borgo Po, ma i disagi si sono registrati anche in altre zone della città

Maltempo a Torino nel pomeriggio di oggi

Maltempo a Torino nel pomeriggio di oggi

Il maltempo colpisce la zona precollinare di Torino. Intorno alle 17 le forti raffiche di vento che si sono abbattute sul capoluogo, insieme alla pioggia, hanno causato dei disagi a ridosso dei quartieri di Madonna del Pilone e Borgo Po

Il vento ha sradicato infatti uno dei grossi alberi al centro di corso Gabetti, che si è abbattuto sulla corsia in direzione di piazza Hermada. Come si vede dalle immagini il tronco si è spaccato di netto in due parti, andando ad occupare la sede dei binari del tram della linea 3 ed il controviale: attualmente il passaggio delle auto che devono salire in collina è bloccato.

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Anche in corso Belgio è caduto un albero molto grosso sulla carreggiata: solo la fortuna ha evitato che il tronco colpisse una vettura o un pedone. Solo pochi giorni fa, durante un'altra ondata di maltempo, un pianta era caduta davanti il Centro di Incontro: fortunatamente i frequentatori erano già tutti dentro i locali.

Maltempo a Torino nel pomeriggio di oggi

Maltempo a Torino nel pomeriggio di oggi

Maltempo a Torino nel pomeriggio di oggi

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redazione

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