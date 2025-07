Alla piscina Colletta apre anche la spiaggia, e ci sarà pure un solarium

A partire da sabato 12 luglio 2025, presso la piscina Colletta arriva una novità imperdibile per tutti gli appassionati di nuoto e relax all’aperto. Oltre alla piscina interna da 25 metri, sarà disponibile un nuovo spazio esterno di oltre 500 metri quadri dedicato a solarium e spiaggia esterna.

Questo ampio spazio è stato progettato per offrire a tutti i visitatori un’area ancora più accogliente dove godersi il sole, combinando il piacere del nuoto in piscina con quello di una vera e propria area estiva all’aperto.

“Oltre alla riapertura della Colletta - dichiara il Presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri -, c’è un’ulteriore buona notizia non solo per il nostro territorio ma per tutta la città grazie alla riapertura della spiaggia/ solarium esterno di oltre 500mq. Un segnale di attenzione, in particolare, per l’utenza più fragile, che con il caldi di questi giorni potrà rinfrescarsi.”

“Una scelta - aggiunge il coordinatore Nando D’Apice -, che ben rappresenta il valore sociale, oltre che d’intrattenimento, della riapertura della Colletta”.