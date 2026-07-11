Il centro di Luserna San Giovanni riscopre le sue Notti Blu

Per l’occasione il ‘Canavé’ di Luserna alta scenderà ad Airali e anche il ‘‘L Fujot’ di San Giovanni raggiungerà il centro, in modo da contribuire all’offerta gastronomica della prima Notte Blu dell’estate.

Dopo anni di sospensione tornano a Luserna San Giovanni gli eventi estivi serali che in passato coinvolgevano le attività commerciali del paese: “Era da circa dieci anni che non si facevano più e il nostro obiettivo era proprio quello di recuperare la festa in modo compatibile con gli altri eventi che nel frattempo si sono affermati nei paesi limitrofi” afferma Irene Gaydou, vicepresidente della Pro loco di Luserna San Giovanni che organizza l’iniziativa assieme ad alcune attività del paese.

Così la scelta per la prima data della Notte Blu è ricaduta su oggi, sabato 11 luglio: “I locali che hanno aderito proporranno un menù specifico e un dj set – annuncia –. Verrà resa pedonale via Gianavello dall’incrocio con viale dei Tigli a quello con l’ingresso in piazza Partigiani e le vie limitrofe”. Dalle 17 all’una di notte, infatti, ci sarà divieto di sosta e circolazione stradale anche in via Roma, dall’incrocio con via Gianavello all’incrocio con via Volta; tutta via Volta e tutta via Ex Deportati ed Internati; via Tegas, dall’incrocio con Via Trieste all’incrocio con Via Gianavello; tutta piazza Savines-le-Lac e tutta la piazzetta di via Airali.

Anche il piazzale antistante l’ex stazione ferroviaria sarà chiusa per consentire il raduno tuning. Si potrà parcheggiare, invece, in piazza Partigiani.

Parteciperanno alla Notte Blu di sabato l’enoteca ‘Non Solo Vino’, in collaborazione con ‘‘L Fujot’, i bar ‘Le Tre Galline’, ‘Tea Room’, ‘Moon’ e ‘Canavé’ che, per l’occasione si posizionerà sotto il mercato coperto di piazza Savines-le-Lac.

Il programma degli eventi di sabato comprende inoltre uno spettacolo di ballo a cura della Ginnik e di Energym.

La seconda Notte Blu dell’estate si svolgerà sabato 5 settembre, quando è previsto anche il mercatino degli hobbisti per le strade del centro.