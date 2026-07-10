Donne, fragilità e speranza: a Perosa Argentina si alza il sipario su Scritto Misto

Parte con due firme autorevoli della letteratura italiana e indagando la fragilità, la nuova edizione di Scritto Misto, il Festival di libri e musica, che si svolge dall’11 luglio al 2 agosto a Perosa Argentina, Fenestrelle e Usseaux. Il tema dell’edizione di quest’anno è ‘Umano/Disumano’.

“Le relazioni famigliari sono il primo terreno di scontro tra i comportamenti umani e quelli disumani, di cui spesso è vittima la donna. Per questo Scritto Misto parte con due voci femminili capaci di indagare il loro ruolo nella società e all’interno della rete di affetti” spiega Deborah Severini, curatrice del Festival.

Così a Villa Willy (via Re Umberto 5) di Perosa Argentina, sabato 11 luglio, arriverà il Premio Campiello alla carriera 2025 Laura Pariani per presentare il suo ‘Primamà’ (La Nave di Teseo). Dopo di lei, Enrica Tesio presenterà ‘Cose che ti dico mentre dormi’ (Bompiani).

Gli incontri inizieranno alle 16,30 e saranno accompagnati degli interventi musicali del cantautore Giovanni Battaglino, con il suo repertorio musiche popolari.

Il secondo giorno di Scritto Misto offrirà un punto di vista diverso sul binomio ‘Umano/Disumano’: “Questa volta affronteremo un aspetto insito nell’umanità che è quello della fragilità. Pur essendo un’esperienza comune, il nostro mondo non è ancora del tutto ospitale con chi è fragile, rivelando così sacche di disumanità” introduce Severini.

Alle 16,30 di domenica 12 a Villa Willy arriverà dunque Fabio Fantone, autore del romanzo ‘Sulla mia strada’ (Effatà) che racconta il percorso di due famiglie alle prese con una sindrome genetica rara.

L’atleta paralimpica Silvia De Maria interverrà invece durante l’incontro successivo, in cui Rosanna Caraci presenterà il suo ‘Ciò che l’occhio non vede’ (Impremix) dedicato alla capacità di reagire a stati di crisi e precarietà.

L’ospite musicale della giornata sarà Laura Scrivo: cantante impegnata in progetti che uniscono musica e impegno sociale.

L’ingresso agli incontri è libero. Domenica si potrà partecipare alla degustazione di prodotti tipici gratuita e usufruire dell’intrattenimento dei bambini a cura di Vita (posti limitati, prenotazione obbligatoria: vallinclusive.chisonegermanasca@gmail.com).