Due giorni per Miss Mucca e Miss Manza, elette tra gli applausi a Pragelato

Due giorni tra prodotti locali in piazza Pragelatesi del Mondo in occasione della 27esima edizione di Miss Mucca e la quarta di Miss Manza, con attività per i più piccoli, musica e cultura locale.

Si inizierà domani, sabato 11, con la vendita dei formaggi delle aziende agricole dalle 8 alle 20 e la stima di tome e salami fino alle 16. Nel pomeriggio verranno consegnati i premi della stima, verranno allestiti giochi di una volta per intrattenere i più piccoli in attesa della discesa delle mucche e dalle 16 alle 18 sarà aperta Casa Escartons, in frazione Rivets. Tra le 18 e le 19 è previsto l’arrivo delle mandrie dagli alpeggi.

Domenica 12, oltre a riproporre la stima delle tome e dei salami, dalle ore 9 ci sarà il mercatino tematico e fino alle 18 i bambini potranno provare a cavalcare con il centro Valley Ranch e parteciperanno ad attività come l’elezione di Miss dei Piccoli e Mini Stima. Verranno inoltre scelte le Miss da portare in gara. Saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 Casa Escartons, mentre dalle 15 alle 18 il Museo del Costume delle Tradizioni e delle Genti Alpine.

Nel pomeriggio la banda Ij Stick intratterrà musicalmente il pubblico e dalle 16 inizierà la presentazione delle razze, con il coinvolgimento della giuria popolare con applausometro per eleggere Miss Mucca; seguirà l’elezione di Miss Manza con giudizio tecnico. Tutte le mucche verranno premiate con il classico ‘rudun’, invece le due vincitrici avranno il ‘rudun’ più bello e caratteristico. Per l’occasione parteciperanno le donne in costume pragelatese da lavoro con la Fondazione culturale G. Guiot Bourg.

A concludere la manifestazione, verso le 18, sarà la tradizionale ‘rudunà’, ovvero il giro del paese di tutte le aziende con i loro capi di bestiame. In seguito, ognuna poi prenderà la sua strada per ritornare all’alpeggio.