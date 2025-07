Ladri senza freni nel centro di Torino: un'altra spaccata in via Po [FOTO]

La spaccata ai danni di un negozio in via Po (foto: Ivano Moschini)

Ennesima spaccata nel cuore di via Po. Questa notte, ad essere preso di mira, è stato il negozio di articoli fantasy e t-shirt colorate "Shirtmad store", al civico 18F.

Come già accaduto per il vicino negozio di scarpe Scali, i ladri hanno spaccato una vetrina e messo a soqquadro l'interno del locale, per poi portare via solo il fondo cassa. A testimonianza del furto, questa mattina, sul selciato erano ancora ben visibili i pezzi della vetrina laterale infranta.



Ma non si ferma a due, la scia di episodi di questo genere, nelle vie del centro della città. Pochi giorni fa, infatti, a fare le spese dello stesso "trattamento" erano stati due locali che si trovano nella vicina Galleria Subalpina: la libreria Luxembourg (da poco trasferita rispetto alla sua sede precedente, alcuni isolati più in là) e Baratti & Milano.