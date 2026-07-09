A Fossano un weekend dedicato alla lirica con i talenti del Norma Fantini Opera Contest

Un intero fine settimana dedicato all'opera, alla formazione e ai nuovi talenti. Sabato 11 e domenica 12 luglio Fossano diventerà il punto di riferimento per gli appassionati di canto lirico grazie a due appuntamenti promossi nell’ambito del Norma Fantini Opera Contest e dell’attività della Fondazione Fossano Musica.

Ad aprire il weekend sarà il Galà Lirico, in programma sabato 11 luglio alle ore 21 all’Auditorium Calvino Paglieri di Fossano, durante il quale i giovani artisti che si sono distinti durante il concorso torneranno sul palco per interpretare alcune delle pagine più

amate del repertorio operistico.

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Accompagnati dall’Orchestra FFM Classica, diretta dal M° Aldo Salvagno, i cantanti daranno vita a una serata ricca di emozioni con arie, duetti ed ensemble tratti dalle opere di Rossini, Mozart, Bizet, Verdi e Puccini. Il concerto prevede un ingresso su prenotazione e i biglietti sono acquistabili sul sito della FFM.

Il giorno successivo, domenica 12 luglio, il cortile del Castello degli Acaja ospiterà invece un’esperienza unica dedicata alla scoperta

e all’approfondimento del canto lirico. L'Accademia FFM organizza infatti un Open Day gratuito con la celebre soprano Norma Fantini, aperto a chiunque desideri avvicinarsi al mondo dell’opera, dagli aspiranti cantanti ai semplici curiosi. La giornata sarà articolata in due sessioni, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, con la possibilità di partecipare ad una sola parte oppure all’intero

percorso.

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Durante le lezioni i partecipanti potranno assistere al lavoro svolto con gli allievi della cantante e, per chi lo desidera, confrontarsi direttamente con Norma Fantini per scoprire il proprio registro vocale, ricevere suggerimenti tecnici e consigli artistici. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, anche a chi non ha mai studiato canto o non ha mai avuto esperienze musicali. L’unico requisito è la prenotazione obbligatoria tramite il sito della FFM.

Due appuntamenti che rappresentano le due anime del progetto promosso dal Norma Fantini Opera Contest: da una parte il palcoscenico, dove i giovani talenti possono esprimere il frutto del proprio percorso artistico, dall’altra la formazione e la trasmissione dell'esperienza, grazie alla guida di una delle interpreti italiane più apprezzate nel panorama operistico internazionale.