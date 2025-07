Ventimiglia: "Non fermeremo le ricerche fino a quando non troveremo Alain", il Prefetto conferma l'impegno della task force [FOTO e VIDEO]

"Non fermeremo le ricerche fino a quando non troveremo Alain". Sono queste le parole del Prefetto, Valerio Massimo Romeo, all'uscita dalla villetta dove si stanno concentrando le attenzioni degli inquirenti, che da ieri sera insieme a circa 120 persone (tra forze dell'ordine e volontari) stanno cercando Alain Bernard Ganao, il bimbo filippino ma nato a Torino dove vivono i genitori da 20 anni, scomparso.

Le ultime immagini di Alain, ieri sera

Non si sbottona il Questore Andrea Lo Iacono, arrivato verso le 16 insieme al Prefetto ed al sindaco Flavio Di Muro: "Stiamo lavorando alacremente per trovare il bambino - prosegue il Prefetto - e mettendo in campo tutto il personale disponibile e la tecnologia che abbiamo. Nulla sarà tralasciato". Nessuna informazione, invece, sul residente (non indagato) della villa portato in caserma. E nessuna dichiarazione anche sul fatto che le indagini siano incentrate sulla villetta passata al setaccio da stamattina. I genitori di Alain sono sempre all'interno della villetta, in attesa di una notizia positiva che, purtroppo non arriva. La domanda che ci si pone da ore è la stessa: dove è Alain? Come avrà trascorso le ultime 24 ore? Ma risposte non ne stanno arrivando.

A Latte di Ventimiglia sono confluiti decine di uomini tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile e tanti semplici cittadini. I sommozzatori hanno anche scandagliato la piscina che c'è nella villa mentre alcune squadre di rocciatori stanno scalando le colline dell'immediato entroterra di Latte.

Sono andati via i cani molecolari che hanno fiutato le tracce lasciate da Alain che, secondo le testimonianze raccolte, sarebbe sfuggito al controllo dei genitori mentre stavano montando la tenda al camping della frazione ventimigliese.

Sarebbe stato visto da un uomo che lo avrebbe aiutato ad attraversare la rotonda. E poi, dove è andato? Nel video di vede che imbocca via éPriovata Torretta, ma come ha raggiunto la villetta che dista circa un chilometro dal luogo dell'ultimo avvistamento? Tutti interrogativi a cui al momento nessuno sa rispondere. Qualche informazione potrà darla l'uomo che viene interrogato in queste ore dai Carabinieri. Intanto inizia una nuova notte di ricerche mentre il piccolo Alain è sempre lontano dai suoi genitori, sempre più disperati.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno setacciato la piscina della villa non hanno trovato nulla.