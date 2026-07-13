Ex scuola di via Baltimora, parte la manutenzione del verde nell’area abbandonata

Nuovi sviluppi per l’ex scuola comunale di via Baltimora 91, a Santa Rita, da anni al centro delle segnalazioni dei residenti (autori anche di esposti e manifestazioni) per degrado e criticità ambientali. L’area, chiusa da oltre 15 anni e venduta a privati, resta una delle situazioni più delicate del quartiere anche per la presenza accertata di amianto sul tetto. Ma in questi giorni dovrebbe essere risolto uno dei problemi: il taglio dell'erba.

Interventi sul verde

Il tema è tornato d'attualità dopo una comunicazione inviata al consigliere della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera. La nuova proprietà, FIBE S.r.l., attualmente in contatto con il centro civico, ha confermato che sarà effettuato un primo intervento di bonifica del verde. Un passaggio preliminare che riguarda la pulizia e la gestione della vegetazione cresciuta in modo incontrollato all’interno dell’area.

Il nodo amianto

Il punto più critico, però, resta però quello legato alla presenza di amianto crisotilo, già certificata da precedenti relazioni tecniche dell’Arpa Piemonte, che avevano evidenziato un grave stato di deterioramento della copertura e dei pannelli dell’edificio.

Sulla base di queste verifiche, la Città di Torino ha già emesso un’ordinanza (Atto n. 2364) che impone la bonifica della copertura e la rimozione dei materiali contenenti amianto, oltre agli interventi di manutenzione della struttura. Il termine fissato per l’esecuzione dei lavori è il 2 febbraio 2027.

L’ex scuola di via Baltimora, del resto, si trova in un contesto urbano densamente abitato, circondato da scuole, strutture sanitarie, servizi pubblici e attività commerciali, elementi che negli anni hanno amplificato la preoccupazione dei residenti. Le condizioni dell’edificio, secondo le analisi Arpa, risultano classificate come “scadenti”, con presenza diffusa di materiali deteriorati e potenziale rischio di dispersione delle fibre.

Le richieste di sicurezza e manutenzione

Nel corso degli anni, il quartiere ha più volte sollecitato interventi urgenti, anche attraverso il comitato “Via Baltimora 91”, che ha chiesto la messa in sicurezza definitiva dell’area.

Tra le criticità segnalate figura anche la mancanza di un piano di custodia e manutenzione aggiornato, elemento ritenuto fondamentale per il controllo di siti con presenza di materiali pericolosi.