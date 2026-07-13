Roberto Speranza alla UIL Pensionati Piemonte. Lo Grasso: "È tempo di riformare le RSA"

Si è svolto questa mattina, presso la sede della UIL Piemonte, l’incontro promosso dalla UIL Pensionati Piemonte con Roberto Speranza, già Ministro della Salute, in occasione della presentazione del suo libro "Perché guariremo", un volume che ripercorre le scelte compiute per contrastare la pandemia da Covid-19 e invita a riflettere sulle lezioni che quell’emergenza ha lasciato al Paese.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto sul sistema sanitario, sulla tutela delle persone più fragili e sul ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali durante uno dei periodi più difficili della storia recente.

Nel corso dell’incontro, il Segretario Generale della UIL Pensionati Piemonte, Franco Lo Grasso, ha ricordato l’impegno della UIL e della UIL Pensionati negli anni della pandemia, quando il sindacato è stato costantemente al fianco di pensionati, lavoratori, famiglie e persone non autosufficienti, offrendo sostegno e rappresentanza in una fase di grande incertezza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali, che durante l’emergenza sanitaria hanno evidenziato criticità profonde. Proprio partendo da quella esperienza, Lo Grasso ha rivolto un appello a tutte le forze politiche. "È tempo di riformare le RSA. L’esperienza del Covid ci ha insegnato che non possiamo limitarci a ricordare quanto accaduto: dobbiamo costruire un sistema più moderno, più umano e capace di garantire qualità dell’assistenza, sicurezza e dignità agli anziani e alle persone più fragili. Chiediamo alla politica di aprire un confronto serio e condiviso per una riforma complessiva delle RSA".

All’iniziativa era presente anche Angelo Catanzaro, Responsabile regionale dell’Ufficio Disabilità della UIL Pensionati Piemonte e Consigliere comunale di Torino, che ha sottolineato come la pandemia abbia reso ancora più evidente la necessità di investire nei servizi sociosanitari e nella tutela delle persone con disabilità e non autosufficienti, affinché nessuno venga lasciato indietro.

L’incontro con Roberto Speranza ha rappresentato un’occasione di dialogo e approfondimento sulle politiche sanitarie, sulla memoria di quanto vissuto durante l’emergenza Covid-19 e sulle riforme necessarie per rafforzare il sistema di assistenza del nostro Paese, a partire proprio dalle RSA, affinché tragedie come quelle vissute durante la pandemia non si ripetano più.