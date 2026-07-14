Terrore in strada San Mauro, 14enne seguita nell'androne di casa e rapinata: arrestato il responsabile, incastrato dalle telecamere

Aveva appena portato a spasso il cane insieme ad un’amica la quattordicenne che, lo scorso febbraio, in Strada San Mauro, è stata vittima di una rapina nell’androne della sua abitazione. La rapina era avvenuta in pieno giorno, intorno alle 14.30 e l’autore è stato individuato grazie alle telecamere presenti in zona.



In particolare, fondamentale per gli investigatori è stata la telecamera che punta proprio a ridosso del portone d’ingresso. Gli occhi elettronici hanno infatti immortalato l’arrivo delle due giovani con il loro cane al guinzaglio sotto l’abitazione, seguite a pochi passi da un uomo con indosso un vistoso giaccone rosso e un cartone di vino in mano. Secondo il racconto di una delle due ragazze, l’uomo si sarebbe avvicinato minacciando di farsi consegnare il cellulare e facendo credere di avere un coltello in tasca.



In meno di un minuto, sempre dalle telecamere, si nota lo stesso soggetto uscire e le giovani dare l’allarme della rapina appena subìta. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo Oltre Dora e che hanno potuto contare anche su alcune testimonianze, hanno permesso di stringere il cerchio attorno a un 29enne originario della Romania e in Italia senza fissa dimora.



L'uomo è stato rintracciato già presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, dove si trova per altre cause.