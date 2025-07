San Paolo, nascondeva un machete e due bombole di gas nel furgone: 42enne denunciata dalla Polizia

Donna di 42 anni originaria della Bosnia-Erzegovina denunciata per detenzione abusiva di armi.

Durante un servizio congiunto la Polizia Locale e la Polizia di Stato, si sono recati in via Azzi angolo via Pragelato per la segnalazione di un veicolo sospetto occupato da alcuni soggetti di etnia ROM.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di San Paolo hanno individuato il veicolo segnalato e, dopo avervi fatto accesso all’interno, hanno notato un manico di gomma nascosto tra alcuni oggetti e vestiti, risultato poi essere un machete lungo circa 50 cm con punta e taglio affilati.

Nel corso del controllo sono state anche rinvenute e messe in sicurezza due bombole di gas utilizzate per cucinare.

Infine, il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo e la donna sanzionata dal personale della Polizia Locale per cambio di destinazione ed uso dei veicoli e mancato possesso di documenti di circolazione.