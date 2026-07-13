Al Museo del Risorgimento Italiano un incontro tra parola e musica dedicato a Tosca di Puccini

Al Museo del Risorgimento un incontro tra parola e musica dedicato a Tosca di Puccini

Passione, gelosia, potere. Sono gli ingredienti di Tosca, uno dei titoli più amati del teatro musicale italiano, che domenica 19 luglio arriva al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano in una veste inedita: non uno spettacolo tradizionale, ma un racconto a due voci — quella narrante e quella degli strumenti — pensato per chi l'opera lirica non l'ha mai frequentata. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Sotto i Portici del Risorgimento ed è reso possibile grazie al sostegno di BPER Banca.

Alle 11:30 il pubblico troverà ad accoglierlo Gabriele Colombo, che in questo appuntamento di Opera in poche parole - Tosca si muove tra due ruoli: guida la narrazione, ricostruendo la trama, il contesto storico e le tensioni tra i personaggi, e allo stesso tempo imbraccia oboe e corno inglese per far rivivere le pagine più intense della partitura, insieme a I Solisti di Contrametric Ensemble (Arianna Luzzani, Violino I, Francesco Costamagna, Violino II, Simone De Matteis, Viola e Mitja Liboni, Violoncello).

Il risultato è un formato ibrido, a metà tra il concerto e il racconto teatrale, in cui le melodie di Puccini non perdono nulla della loro forza nonostante la dimensione raccolta dell'ensemble: la passione di Tosca e Cavaradossi, la minaccia costante di Scarpia, il destino che si chiude sui protagonisti arrivano al pubblico senza filtri, anche a chi si avvicina per la prima volta alla lirica.

L'appuntamento è a ingresso libero e gratuito; durante l'evento sarà possibile lasciare un'offerta libera a sostegno degli artisti.

