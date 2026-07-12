Cento anni di Susanna Egri: il 16 luglio il Carignano celebra un secolo di danza, visione e libertà

Il cuore delle celebrazioni per il Centenario di Susanna Egri arriva a Torino. Dopo la straordinaria apertura del 18 febbraio al Teatro Il Maggiore di Verbania – nel giorno esatto dei cento anni della coreografa – il progetto “Susanna Egri – Il Centenario” approda al Teatro Carignano il 16 luglio alle 21, nell’ambito di Torinodanza Extra del Teatro Stabile.

Una serata-evento che intreccia memoria, creazione e futuro, riportando in scena tre lavori simbolo del dialogo artistico tra Susanna Egri e Raphael Bianco, accanto alla proiezione dell’opera multimediale La volontà del mare, firmata da Egri e diretta da Giorgio Ferrero.

Dalla memoria alla nuova creazione

Al centro della serata torna Istantanee, storico lavoro del 1953 creato da Susanna Egri sulla musica di Paul Arma. Considerato uno dei primi manifesti della sua poetica coreografica, il balletto debuttò al Teatro Alfieri di Torino e venne successivamente trasmesso dalla Rai negli anni pionieristici della televisione italiana. Ancora oggi conserva una sorprendente modernità nel suo linguaggio essenziale, visionario e rigoroso.

Accanto a questo caposaldo della danza italiana, viene ripreso Cantata Profana: Il Cervo Fatato, creazione di Raphael Bianco dedicata a Susanna Egri e presentata per la prima volta il 18 febbraio scorso come dono artistico per il suo centesimo compleanno. Ispirata alla Cantata Profana di Béla Bartók, la coreografia esplora la dimensione mitica e iniziatica del racconto, trasformandolo in un omaggio alla maestra e alla sua inesauribile capacità di generare visioni.

La serata ospita inoltre la prima assoluta di Brides of God, nuova creazione di Raphael Bianco per la Compagnia EgriBiancoDanza, e l’anteprima dell’opera multimediale La volontà del mare, ultimo lavoro firmato da Susanna Egri insieme a Giorgio Ferrero, che ne cura regia e musica.

Una vita che attraversa un secolo

Nata nel 1926, Susanna Egri è una delle figure più straordinarie della cultura italiana del Novecento. Esule in Ungheria durante la guerra, figlia dell’allenatore del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, pioniera della coreografia televisiva italiana, Egri ha portato la danza contemporanea italiana nel mondo.

Dalla Rai degli anni Cinquanta ai grandi teatri internazionali, fino alla fondazione della Compagnia EgriBiancoDanza e della Fondazione Egri – Centro di Rilevante Interesse per la Danza, la sua storia coincide con una parte fondamentale dell’evoluzione culturale italiana ed europea. A cento anni, continua a insegnare quotidianamente a Torino, incarnando un’idea di arte come trasmissione, ricerca e libertà.