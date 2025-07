Nichelino fa un altro passo verso il 2027: Paola Rasetto aderisce a DemoS

Nichelino fa un altro passo in direzione dell'appuntamento amministrativo del 2027, mentre all’indomani del lancio della nuova proposta ‘Rete Civica Solidale’ che recentemente ha promosso con l’europarlamentare Marco Tarquinio e la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, DemoS cresce sul territorio piemontese con l’adesione di Paola Rasetto.

Rasetto e i perché di questa scelta

L’assessora al Welfare di Nichelino ha annunciato la sua adesione a DemsS - Democrazia solidale, spiegando che si tratta di "una casa politica ed umana in cui ritrovo i miei valori e la stessa determinazione a tutela dei diritti delle persone e della crescita di una comunità sana e rivolta verso il futuro. Ringrazio la Consigliera Comunale di Torino e Segretaria Regionale di DemoS Elena Apollonio e tutto il coordinamento per l’accoglienza”, ha sottolineato Rasetto. "La mia adesione a Demos serve a valorizzare la mia esperienza in Chreo, qui abbiamo trovato gli stessi valori e ideali, intendendo la politica come servizio a favore in primis degli ultimi e di chi è in difficoltà", ha aggiunto.

Apollonio: "Rafforzare il centrosinistra"

Elena Apollonio, segretaria regionale di DemoS, ha parlato di una "collaborazione che esisteva da tempo: questo è il risultato finale di un percorso che mette al centro giovani, lavoro, occupazione e ultimi della società. E' l'avvio di un percorso nuovo a Nichelino, con l'importanza di fare rete anche per rafforzare il centrosinistra".

"Tolardo: "Guardare già al 2027"

Il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo sottolinea come stia "proseguendo un percorso iniziato da mesi che guarda alle elezioni del 2027, rafforzando le alleanze già esistenti, con una evoluzione coraggiosa di un gruppo civico importante come Chreo che fa il salto di qualità, cercando di rafforzare la coalizione di centrosinistra, presentandoci uniti alle elezioni come sa fare sempre la destra. Questo anche se all'interno ci sono delle posizioni diverse, ma trovando sintesi per una proposta politica comune e condivisa, dando risposte per favorire la crescita". E a voler confermare la compattezza della sua squadra, ringrazia la presenza in Sala Mattei degli assessori Carmen Bonino, Fiodor Verzola e Francesco Di Lorenzo.

Il segretario nazionale di DemoS Paolo Ciani , intrevenendo da remoto, riconosce il ruolo di Carlo Colombino, presidente di Chreo, per aver sostenuto l'importanza del legame con Demos "per Nichelino e non solo. Viviamo un momento difficile, anche a livello mondiale, con la vicinanza della guerra. E non si può pensare di stare bene, se la tenda del tuo vicino va a fuoco. Per questo è importante legare l'esperienza sociale in ambito politico con DemoS - conclude Ciani - dando risposte concrete a problemi reali, con la dottrina sociale della Chiesa e la Costituzione come stelle polari di questa proposta".