Parco Di Vittorio, la sfida della sicurezza: "Presenza costante per garantire serenità alle famiglie"

Il parco Di Vittorio fa rima con sicurezza?. Nelle ultime settimane diversi cittadini hanno portato avanti alcune istanze relative ad alcuni momenti della giornata e dei fine settimana.

Una situazione che la Circoscrizione 8 ha deciso di affrontare puntando su ascolto, presenza e monitoraggio del territorio. A intervenire è il presidente Massimiliano Miano, che ha spiegato come le segnalazioni siano state prese in carico fin dall’inizio. "Il parco - precisa Miano -, è da settimane oggetto di un’attività costante di controllo da parte della Polizia Locale, con particolare attenzione ai periodi di maggiore affluenza".

Il fine settimana rappresenta, infatti, il momento in cui l’area verde registra il maggior numero di frequentatori: famiglie, bambini, anziani e cittadini che scelgono il parco per trascorrere qualche ora all’aperto. Lo stesso presidente ha scelto di recarsi sul posto per confrontarsi direttamente con i cittadini.

"La situazione trovata - racconta -, è stata quella di uno spazio vissuto e partecipato: numerose famiglie presenti, bambini impegnati a giocare e cittadini intenti a godersi il tempo libero". Un’immagine che rappresenta l’obiettivo da raggiungere: rendere gli spazi pubblici luoghi di incontro per tutti.