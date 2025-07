Allen, indagato per omissione di soccorso l'uomo che non aveva allertato i soccorsi

E’ indagato per omissione di soccorso e non per abbandono di minore come era stato ipotizzato in un primo momento l’uomo che, venerdì scorso ha visto Allen, il piccolo bambino torinese di 5 anni poi scomparso fino a ieri mattina e che non lo ha aiutato a cercare i suoi genitori o, comunque, non ha allertato subito i soccorsi.

Aperto un fascicolo dalla Procura di Imperia

La Procura di Imperia ha aperto quindi un fascicolo nei suoi confronti, anche dopo l’interrogatorio e le diverse contraddizioni che si sono registrate, proprio sabato scorso quando è stato prelevato dalla sua villetta di via Privata Fortezza, in frazione Latte di Ventimiglia. L’abitazione, nel corso della giornata di sabato, è stata setacciata in ogni suo angolo, compresa la piscina dove si sono immersi i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Sempre sabato, in tarda serata, era stata anche posta sotto sequestro la Uno bianca in uso all’uomo, dove i cani avevano evidenziato il possibile odore di Allen. L’uomo, Pierluigi D., ha reso la sua versione dei fatti anche ai media, ieri mattinata, dopo essere scoppiato in lacrime appena saputo del ritrovamento del bambino.

"Ho pensato di fare la cosa giusta"

“Ho accompagnato il ragazzo – ha detto – una volta arrivato nella mia villa. L’ho portato giù in strada, pensando di fare la cosa giusta. Mi ha tirato chiamando ‘Papà’ e solo dopo mi sono reso conto che era autistico ma è scappato via. Dopo due ore ho capito cosa era successo. Ieri mi hanno torchiato per bene e non sono stati certo momenti facili. Ora capisco situazioni simili a queste”.

Anche queste dichiarazioni saranno prese in esame dagli inquirenti. Non è da escludere che l’uomo possa essere ascoltato nei prossimi giorni dalla Procura, alla quale dovrà nuovamente rendere la sua versione di quanto accaduto venerdì scorso tra la rotonda di Latte e la sua villetta.