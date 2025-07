Prolungamento metro a Cascine Vica, Roma sblocca i fondi per il nuovo look di corso Francia tra ciclabili e marciapiedi

Piste ciclabili, ma anche nuovi marciapiedi ed ingressi accessibili a tutti. Roma ha sbloccato otto milioni e mezzo di euro per la riqualificazione di corso Francia a Rivoli e Collegno, nell'ambito del prolungamento della metro 1 fino a Cascine Vica.

Dopo il via libera del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) alla delibera per lo stanziamento di 24.5 milioni, necessari per coprire parte degli aumenti per fare arrivare la metropolitana fino a Rivoli, ieri è stata comunicata ufficialmente l'adozione del Dpcm che assegna gli altri 8.5 milioni di euro.

Il progetto

Soldi fondamentali per il cantiere di prolungamento della metro 1, che prevede anche quattro nuove stazioni Certosa, Collegno Centro, Villaggio Leumann e Cascine Vica. Circa due milioni verranno destinati all'infrastruttura, mentre la quota più importante di sei milioni e mezzo per la riqualificazione di corso Francia.

Tema al centro dell' incontro che si è svolto ieri in Regione, al quale hanno preso parte tra gli altri, l’On. Elena Maccanti, i sindaci di Collegno e Rivoli, Matteo Cavallone e Alessandro Errigo, il presidente di Infra.To Bernardino Chiaia, il direttore del Patto Territoriale della Zona Ovest Rocco Ballacchino e l’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche e Logistica, Enrico Bussalino.

"Grazie alla formalizzazione degli 8.5 milioni - ha commentato Bussalino - da parte del Governo, facciamo un passo avanti concreto per superare le criticità legate all’aumento dei costi e per pianificare interventi che migliorino la qualità urbana intorno alle nuove stazioni". "Tra le priorità condivise - ha aggiunto - anche l’attenzione al completamento dei lavori a terra, per liberare finalmente le aree di cantiere davanti ad abitazioni ed esercizi commerciali.”

Cantiere eterno

Una problematica, quest'ultima, più volte sollevata dai commercianti che parlano di un cantiere eterno iniziato nel lontano 2019. Grazie agli ulteriori stanziamenti di Roma verrà quindi rimessa a nuovo corso Francia a Rivoli e Collegno, oltre a rimuovere transenne e reti. Ad ottobre, nel corso di un altro confronto, verranno decise le opere da finanziare con le risorse disponibili.

"Grazie all’impegno della Lega in Parlamento - ha dichiarato l'Onorevole Maccanti - abbiamo ottenuto le risorse che ora consentono di accelerare sulla progettazione delle opere di superficie, fondamentali per integrare davvero la metropolitana con la mobilità urbana".