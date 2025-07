Mattinata di paura, auto in fiamme davanti all’Ovs di via Livorno

Attimi di paura questa mattina, intorno alle 9, in via Livorno, dove un'automobile ha improvvisamente preso fuoco nei pressi dei parcheggi antistanti il punto vendita Ovs. La colonna di fumo nero, visibile a centinaia di metri di distanza, ha attirato l’attenzione di residenti e passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate all’improvviso, interessando rapidamente l’intero veicolo, che è rimasto avvolto dal fuoco per oltre 15 minuti. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della Polizia e una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Ancora ignote le cause del rogo: tra le ipotesi, un possibile guasto elettrico o un surriscaldamento del motore.

La zona è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica. La segnalazione è del consigliere di Fi della Circoscrizione 4, Walter Caputo.