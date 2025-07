Corso Lecce, la denuncia di Maggia (Fdi): “Specchi mai installati, rischi per bici e monopattini”

Sono passati oltre tre anni dall’approvazione unanime, da parte del Consiglio della Circoscrizione 4, della mozione del consigliere Luca Maggia (Fratelli d’Italia) che chiedeva l’installazione di specchi visori agli incroci semaforici di corso Lecce. Eppure, di quegli specchi, non c’è ancora traccia.

La denuncia arriva dallo stesso Maggia, che oggi torna a puntare il dito contro l’amministrazione: “Aspettiamo forse che muoia qualcuno?”, scrive in una nota, ricordando come la proposta fosse nata proprio per ridurre il rischio di incidenti tra auto, biciclette e monopattini elettrici lungo i controviali, in particolare nel tratto da piazza Rivoli verso il parco Carrara.

Una svolta pericolosa

Il problema era stato sollevato per la prima volta nel 2022, nel contesto della realizzazione delle nuove piste ciclabili nei controviali di corso Lecce. In corrispondenza di alcuni semafori, le svolte a destra per le automobili risultano estremamente rischiose, a causa della scarsa visibilità. Biciclette e monopattini che procedono in parallelo sulla pista possono giungere improvvisamente nel punto cieco del guidatore, spesso nascosti da veicoli parcheggiati al centro strada.

“Le segnalazioni che ho ricevuto da cittadini sono state numerose - spiega Maggia - e si parlava sempre dello stesso rischio: non vedere chi arriva sulla ciclabile e rischiare un incidente anche con il semaforo verde”.

Le soluzioni proposte

La mozione votata nel luglio 2023 proponeva due soluzioni concrete: installazione di specchi visori in prossimità dei semafori, per aumentare la visibilità laterale. E, in alternativa, semafori dedicati per biciclette e monopattini, con rosso sincronizzato al verde delle auto, così da evitare incroci pericolosi.

Ad oggi, però, nessuno degli interventi è stato messo in pratica. Il consigliere parla di promesse rimaste sulla carta, mentre il rischio continua a gravare su automobilisti, ciclisti e utenti della micromobilità.