Scuolabus Moncalieri, gara d'appalto deserta: il Comune decide la proroga del servizio

La gara d’appalto per il servizio di scuolabus è andata deserta. Per evitare interruzioni e garantire il trasporto degli studenti fin dal primo giorno di scuola, il Comune di Moncalieri ricorrerà a una proroga del servizio, così da assicurare la regolare partenza con la ripresa delle lezioni prevista per lunedì 14 settembre.

Costi quadruplicati in 6 anni

L’annuncio è arrivato dal vicesindaco Davide Guida, che ha illustrato anche una delle principali novità dell’anno scolastico: l’introduzione di tariffe differenziate in base all’Isee delle famiglie. La decisione nasce sia dall’adeguamento alle disposizioni di legge sia dal forte incremento dei costi, aggravati dalla crisi energetica, che continua a pesare sui bilanci degli enti locali.

"All’inizio della scorsa consiliatura – ha spiegato Guida, assessore all’Istruzione dal 2020 – il Comune sosteneva una spesa di circa 100 mila euro all’anno. Oggi i costi sono quasi quadruplicati e, nonostante l’importo previsto, nessuna azienda ha partecipato alla gara".

Stanziati oltre 400 mila euro

Per il solo servizio di trasporto scolastico sono stati stanziati 360 mila euro, ai quali si aggiungono altri 60 mila euro destinati al servizio di accompagnamento a bordo. Lo scorso anno le cinque linee di scuolabus sono state utilizzate da circa 500 studenti.