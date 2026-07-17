Incidente in Tangenziale Sud: tre feriti e traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 1230 lungo la tangenziale sud di Torino, all'altezza dello svincolo di Bauducchi in direzione Milano.

Tre feriti all'ospedale di Moncalieri

L'impatto ha visto il coinvolgimento di due veicoli con un furgone ribaltato sulla carreggiata. Il bilancio è di tre persone ferite, trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.

Pesanti ripercussioni sulla viabilità

A causa del sinistro si stanno registrando forti ripercussioni sul traffico, con pesanti rallentamenti e disagi per la circolazione nella tratta interessata. Intervenuto, oltre l'equipe medico del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e la polizia stradale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.