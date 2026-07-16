Il Politecnico di Torino proclama i primi laureati abilitati in Tecnologie per l'Industria Manifatturiera

Il Politecnico di Torino ha celebrato un traguardo significativo per la propria offerta formativa: oggi si è svolta la cerimonia di proclamazione dei primi laureati e laureate del Corso di Laurea Professionalizzante in Tecnologie per l'Industria Manifatturiera che hanno conseguito, insieme al titolo accademico, anche l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

Il Corso di Laurea Professionalizzante in Tecnologie per l'Industria Manifatturiera è un percorso di nuova concezione, in linea con i modelli di formazione terziaria diffusi nella maggior parte dei Paesi europei. È progettato per sviluppare, nell'arco di tre anni, competenze altamente specialistiche e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Il Corso infatti risponde alle esigenze del sistema manifatturiero formando professioniste e professionisti in grado di operare fin da subito nei processi produttivi, negli uffici tecnici e negli studi professionali, grazie a una preparazione che integra solide basi teoriche, attività laboratoriali e un'intensa esperienza sul campo.

Dal 2023 il Corso di Laurea ha assunto carattere abilitante: la prova pratica valutativa integrata nel piano di studi sostituisce infatti l'Esame di Stato, consentendo ai laureati e alle laureate di iscriversi direttamente all'Ordine dei Periti Industriali Laureati, nella sezione "Meccanica ed Efficienza Energetica".

La sessione di laurea di luglio segna l'avvio di questo nuovo percorso abilitante: sono stati infatti proclamati i primi sei laureati e laureate che hanno conseguito contestualmente titolo e abilitazione professionale. Un risultato che conferma l'impegno del Politecnico di Torino nel rafforzare percorsi formativi capaci di coniugare preparazione universitaria, esperienza sul campo e risposta concreta ai fabbisogni del sistema produttivo.

Attivo presso la Sede Centrale del Politecnico di Torino e presso il Polo di Innovazione Tecnologica di Mondovì, il Corso si distingue per una didattica fortemente orientata alla pratica e al dialogo con il sistema produttivo. Il percorso integra, infatti, insegnamenti teorici, attività laboratoriali ed esperienze sul campo, offrendo alle studentesse e agli studenti una preparazione concreta e multidisciplinare, pensata per favorire un rapido e qualificato inserimento nel mondo del lavoro.

Il professor Paolo Minetola, referente del Corso di studi, dichiara: “La Laurea Professionalizzante si distingue per la sua connotazione applicativa e la forte integrazione con il tessuto industriale piemontese. Si differenzia dagli altri corsi di studio per la presenza di attività laboratoriali e di tre tirocini curriculari certificati dal Registro Nazionale Tirocinanti (RNT) del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.”

“Il percorso di studi mira a formare tecnici laureati ad alto profilo professionale, che possano essere inseriti facilmente in azienda in funzioni dell'ingegneria di produzione, negli uffici tecnici di aziende manifatturiere o negli studi professionali”, conclude il professor Luca Mastrogiacomo, coordinatore del Collegio di Ingegneria Gestionale e della Produzione.

“Questo nuovo Corso del Politecnico di Torino è una risposta concreta alla crescente richiesta di tecnici specializzati, capaci di affrontare le sfide della transizione ecologica, digitale e industriale – commenta il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Laureati Torino-Asti-Alessandria, Umberto Cadili Rispi – Siamo quindi orgogliosi di poter accogliere nell’Ordine sei neolaureati e neolaureate, ai quali abbiamo deliberato di offrire l’iscrizione all’Ordine e l’assicurazione professionale gratuite: un modo concreto per stare al loro fianco e supportarli nell’inserimento nel mondo del lavoro”.

“Il Politecnico di Torino crede molto in questo corso di laurea professionalizzante, nato per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e, prima di tutto, alle aspettative delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Il percorso è stato progettato per offrire competenze immediatamente spendibili, consentendo a chi lo sceglie di inserirsi più rapidamente nelle aziende o di avviare con maggiore preparazione un’attività libero-professionale. Si tratta di una direzione che molti atenei stanno intraprendendo e che anche noi abbiamo scelto di percorrere, con l'obiettivo di ampliare l'offerta formativa e renderla sempre più rispondente alle trasformazioni del mercato del lavoro. Inoltre questi tipi di percorsi di laurea professionalizzante, non ancora noti come la laurea triennale, per le loro caratteristiche offrono grandi opportunità di connessione con il tessuto produttivo, ed auspichiamo che studenti e famiglie considerino con sempre maggiore attenzione queste opportunità”, afferma il Vicerettore per la Formazione del Politecnico di Torino, Fulvio Corno.