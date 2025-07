Adescano un 23enne su un sito di incontri, lo attirano in casa e poi lo rapinano: una coppia finisce in manette [VIDEO]

Lo avevano adescato attraverso un sito di incontri, per poi attirarlo in trappola e rapinarlo. Sono stati arrestati dai carabinieri una coppia, un uomo di 20 anni e una donna di 46 anni, che alla fine del mese di aprile hanno messo nel mirino un 23enne. La donna aveva sedotto il giovane per poi invitarlo nella sua abitazione di Torino Nord per poter così consumare il proprio incontro.



Ma una volta arrivato all'interno dell'appartamento, il 23enne ha trovato un altro uomo: un ragazzo ventenne che con in mano un coltello da cucina lo aveva minacciato di consegnare il cellulare e il bancomat. La vittima, costretta poi a dare anche i vestiti che indossava, comprese le scarpe, era stata quindi obbligata a seguire la coppia in due sportelli bancomat presenti in zona. Il primo era risultato chiuso, mentre con il secondo la coppia era riuscita a fargli prelevare 900 euro. Alla fine, depredato di tutto, il 23enne era stato lasciato andare.



E' così scattata la denuncia e sono partite le indagini: ricerche che, grazie all'uso dei filmati di videosorveglianza dell’istituto di credito, hanno permesso di individuare la coppia dei presunti autori della rapina, constatando altresì che il ventenne, all’epoca dei fatti, era già colpito da "foglio di via" del questore di Torino.



I due malviventi sono stati raggiunti dalla misura cautelare mentre già si trovavano in carcere, dove erano detenuti per altri motivi.