Da oggi obbligo di assicurazione sui monopattini: a Torino scattano le multe dei Civich

Da oggi a Torino, così come nel resto d'Italia, scatta l'obbligo di assicurazione sui monopattini elettrici. Questo passaggio completa la riforma legata al Codice della Strada che lo scorso 16 maggio ha previsto, sugli stessi mezzi, il vincolo della targa per poter viaggiare in strada.

Oltre 6mila multe

Nel capoluogo piemontese la Polizia Locale ha intensificato i controlli. Dall’inizio dell’anno fino al 6 luglio scorso, verso i monopattini sono state accertate 6.052 sanzioni in totale. Di queste, 1.936 hanno riguardato infrazioni al codice della strada e comportamenti pericolosi alla guida da parte dei conducenti.

In particolare, in 1.070 è stato contestato il mancato utilizzo del casco e 268 la non esposizione della targa. Oltre 4.110 sono state invece le sanzioni per soste irregolari.

22 multe per chi è senza assicurazione

Nei controlli effettuati solo questa mattina -in tre differenti zone della città - sono stati fermati 46 monopattini, di cui dodici a noleggio. I Civich hanno comminato 52 multe di cui: ventidue per mancata assicurazione, dodici per assenza di targa, undici per inutilizzo del casco, tre per utilizzo di un mezzo di potenza superiore a 1 kw, due per trasporto di un secondo passeggero ed altrettante per circolazione contromano.

3 monopattini sequestrati

Gli agenti hanno poi sequestrato tre monopattini. Un giro di vite scattato già ad inizio estate, periodo in cui si incrementa l'utilizzo di questi mezzi. "Dopo l’entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria, - afferma l’assessore alla sicurezza della Città di Torino, Marco Porcedda – l’attenzione dell’amministrazione è ancora più alta per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza stradale".

"L'obiettivo – conclude Porcedda – è prevenire comportamenti pericolosi e tutelare sia chi utilizza quei mezzi che tutti gli altri utenti della strada". I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e l'invito a tutti è di non mettersi alla guida di mezzi sprovvisti dei requisiti previsti dalla normativa.