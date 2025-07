Sale sul tetto del Parco Dora e minaccia di buttarsi: salvato da Polizia e pompieri (VIDEO)

Sale sul tetto del Parco Dora a Torino e minaccia di buttarsi al piano di sotto. Questa mattina intorno alle 11.30 un uomo italiano di circa 50 anni si è arrampicato sulla struttura in ferro, dove un tempo sorgevano gli ex stabilimenti della Michelin e della Fiat, e si è messo a cavalcioni di uno dei grossi tubi in ferro.

Poliziotti e vigili del fuoco in azione

Nell'ex area industriale della Spina 3 sono arrivati subito i poliziotti, che lo hanno individuato in fretta, nonostante la struttura enorme. Gli agenti hanno chiamato in aiuto i vigili del fuoco, che sono intervenuti con il camion con il cestello.



In salvo sul cestello

Sul cassone sono salito anche alcuni poliziotti, perché l’aspirante suicida voleva parlare solo con la forze dell'ordine. Gli agenti sono riusciti a convincerlo a scendere, con ausilio dei pompieri. L'uomo è stato fatto salire sul cestello e portato a terra con l'autoscala, per poi essere portato all'ospedale Maria Vittoria per accertamenti.

Uomo sul pilone al Kappa

È il secondo caso in pochi giorni di un uomo che si arrampica su una delle strutture del Parco Dora. Una decina di giorni fa un ragazzo, durante il Kappa FuturFestival, era salito su uno dei piloni in acciaio delle vecchie struttura industriali. All'epoca la musica elettronica era stata interrotta per mezz'ora per permettere l'intervento dei soccorritori.