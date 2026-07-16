"Civich con le e-bike per presidiare le strade di Barriera di Milano"

A Legnano, L'Aquila e Reggio Calabria ci sono già. Si tratta degli agenti di Polizia Locale, che in sella alle loro biciclette elettriche presidiano il territorio, in particolare le aree pedonali ed i parchi.

La richiesta

Ora il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò chiede alla giunta Lo Russo di attivare in via sperimentale, anche all'ombra della Mole, un nucleo di Civich dotato di e-bike destinandoli al presidio di Barriera di Milano.

La task force su pedali, nella richiesta di Iannò, si dovrebbe occupare di controllare chi utilizza i "monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita, del contrasto della circolazione sui marciapiedi e nelle aree pedonali, della verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e al presidio delle aree maggiormente frequentate del quartiere, quali piazza Foroni, via Monte Rosa, corso Giulio Cesare, via Bologna, piazza Crispi, il Parco Sempione e gli altri principali assi commerciali e spazi pubblici".

Il capogruppo chiede poi che, al termine della sperimentazione, venga inviata una relazione con "i risultati conseguiti, il numero dei controlli effettuati e le violazioni accertate", valutando poi se estendere questo servizio ad altri quartieri di Torino.