Benvenuti ai Tropici: oltre 28 gradi nella sala consiliare della Circoscrizione 5

Non solo il caldo delle polemiche (che da queste parti non mancano mai), ma anche quello ambientale. In Circoscrizione 5 le commissioni e i Consigli si stanno trasformando in una vera prova di resistenza per consiglieri, tecnici e cittadini presenti coraggiosamente alle sedute. Durante il dibattito pubblico dedicato alla linea 12, la sala consiliare di via Stradella si è rivelata un ambiente tutt'altro che confortevole: la temperatura interna rilevata con uno smartphone ha raggiunto i 28,2 gradi. Peccato che quelli percepiti - siamo sicuri - fossero molti di più. Un problema che dura da settimane, da quando è esploso il caldo torrido.

Una sfida contro l'afa

I consiglieri circoscrizionali ancora questa mattina hanno dovuto fare i conti con un ambiente sempre più pesante, con un caldo tropicale che ha reso complicato seguire gli interventi, prendere appunti e portare avanti i dibattiti. Una calura degna di una sauna, non di un luogo istituzionale. Così c'è chi si è arrangiato con mini ventilatori o ventagli. Anche perché tenere le finestre aperte sembra servire a poco o a nulla (mentre i nuovi condizionatori fanno, al momento, solo molto rumore). Così per i prossimi appuntamenti, per salvare la pelle, si valuterà anche un uso massiccio delle sedute in remoto.

Il problema verso la soluzione

La situazione, però, sembra destinata a cambiare nel giro di pochi giorni. A fare il punto è il presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti, che annuncia l'avvio degli interventi per ripristinare l'impianto di climatizzazione. "Ringrazio Iren per l'impegno preso e per l'esecuzione del lavoro che si sta svolgendo in questi giorni e nei prossimi - spiega Correnti -. È un problema che verrà risolto dopo anni di assoluto silenzio".

Nel frattempo, per alleviare almeno in parte il disagio, sono già stati installati alcuni condizionatori portatili. "Ora - aggiunge il presidente -, i tecnici stanno lavorando per far sì che l'impianto di raffreddamento funzioni nell'intera struttura. Nel giro di 15 giorni sarà tutto concluso".