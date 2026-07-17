Rivoli, guidava tir in tangenziale ubriaco: maxi-multa e sequestro del camion

Alla guida del suo tir completamento ubriaco. Gli agenti della Polizia Stradale di Torino, durante un controllo sulla tangenziale di Torino A55, hanno fermato intorno alle 20 alla Barriera di Bruere di Rivoli un veicolo francese.

Multa fiino a 6mila euro

Il conducente del mezzo pesante era in evidente stato di alterazione, con occhi lucidi e alito vinoso. A seguito del controllo con etilometro, è emerso che l'uomo era al volante con un tasso alcolemico pari a 2,42 g/l. L'autista è stato denunciato per “guida in sotto l’influenza dell’alcool”, che prevede una multa da 1.500 euro fino a 6.000, oltre all’arresto da sei mesi a un anno. Per i conducenti professionali la sanzione è ulteriormente aumentata.

La patente di guida è stata ritirata e inviata alla Prefettura: per lui è scattato il divieto di guida per due anni in Italia. Il camion è stato sequestrato, perché il trasporto eccezionale risultava privo dell’autorizzazione prevista del Codice della strada e affidato a una depositeria autorizzata.